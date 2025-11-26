Behiç Ak ile Kenan Mortan’ın sergisi açılıyor

Çizerimiz Behiç Ak ve Kenan Mortan’ın “Ekonomi Karikatürleri ve Yorumları Sergisi” 3 Aralık Çarşamba saat 19.00’da sanatseverlerin beğenisine açılacak.

İzmir Mimarlar Odası’nın sergi salonunda sergilenecek sergide sanatçı Behiç Ak’ın Cumhuriyet gazetesinde son 43 yıldır çizdiği karikatürleri arasından seçtiği 50 parça eserden oluşuyor.

Ak ile Kenan Mortan’ın yaklaşık 2 yıllık beraberliğinden oluşan sergiye sanatçılar “Çizgi Bandlara Aforizmalar” adını verirken ikili sergi açılışı sonrası “Biz Ne Yaptık / Ne Yapamadık?” konulu bir söyleşi yapacak. Sergi herkese açık ve ücretsiz olan sergi 13 Aralık’a dek açık kalacak. Hafta içi saat 09.00-20.00 Cumartesi ise saat 11.00-20.00 arasında açık olacak.