Cumhuriyet Gazetesi Logo
Behiç Ak ile Kenan Mortan’ın sergisi açılıyor

Behiç Ak ile Kenan Mortan’ın sergisi açılıyor

26.11.2025 16:25:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Behiç Ak ile Kenan Mortan’ın sergisi açılıyor

Gazetemizin çizeri Behiç Ak ile karikatürist Kenan Mortan’ın eserlerinden oluşan “Ekonomi Karikatürleri ve Yorumları Sergisi” kapılarını açıyor.

Çizerimiz Behiç Ak ve Kenan Mortan’ın “Ekonomi Karikatürleri ve Yorumları Sergisi” 3 Aralık Çarşamba saat 19.00’da sanatseverlerin beğenisine açılacak.

İzmir Mimarlar Odası’nın sergi salonunda sergilenecek sergide sanatçı Behiç Ak’ın Cumhuriyet gazetesinde son 43 yıldır çizdiği karikatürleri arasından seçtiği 50 parça eserden oluşuyor.

Ak ile Kenan Mortan’ın yaklaşık 2 yıllık beraberliğinden oluşan sergiye sanatçılar “Çizgi Bandlara Aforizmalar” adını verirken ikili sergi açılışı sonrası “Biz Ne Yaptık / Ne Yapamadık?” konulu bir söyleşi yapacak. Sergi herkese açık ve ücretsiz olan sergi 13 Aralık’a dek açık kalacak. Hafta içi saat 09.00-20.00 Cumartesi ise saat 11.00-20.00 arasında açık olacak. 

İlgili Konular: #İzmir #sergi #Behiç Ak