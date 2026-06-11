Besim Dutlulu: Amacımız ucuz kiralık sosyal konut

Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, kentin en önemli tarihi miraslarından biri olan Akhisar ilçesi Thyateira Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yaptı. Meclis toplantısının yapıldığı alanın bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bir medeniyet merkezi olduğunu söyleyen Kayserili, “Erken Hristiyanlık döneminde de önemini koruyan bu antik kent, İncil’de adı geçen 7 kilise arasında yer almasıyla tarihi ve kültürel açıdan ayrı bir değer taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“KADİM BİR KENT”

İncil’de geçen 7 kiliseden 3 tanesinin Manisa sınırları içerisinde yer aldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene Salihli’de toplantı yapmıştık, çok da güzel geçmişti. Şimdi de Akhisar’ın tam merkezinde, Thyateira Antik Kenti’ndeyiz. Aslında bu kent Akhisar’ın birçok yerini kapsıyor. Biz şu an gün yüzüne çıkmış kısmındayız. Akhisar hakikaten kadim bir kent ve zamanının en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Yılda 35 bin turist geliyor ama birçok Manisalı hemşehrimiz bunu bilmiyor. Bu konuda en azından vatandaşlarımızın bir fikri olsun, burayı görsünler diye toplantımızı burada yapmak istedik.”

“376 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ”

Geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i anan Başkan Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede gerçekleştirdiği yatırımları da sıraladı. Yapılan araç ve iş makinesi yatırımlarına değinen Başkan Dutlulu, “Bu tarihi bir yatırım. Yıllardır Manisa Büyükşehir Belediyesi böyle bir yatırım yapmamıştı. Şu ana kadar toplam 2 milyar 348 milyon 602 bin liralık yatırımla 376 adet yeni araç ve iş makinesini kentimize kazandırdık. Bu dev alımı belediye bütçesinden; borçlanmadan ve kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Yeni araçlarımız sahadaki gücümüzü artıracak, 17 ilçemizde yapacağımız hizmetleri çok daha verimli hale getirecek” dedi.

“BİR AYDA 7 BİN 500 TON ROTMİKS, 9 BİN 655 TON SICAK ASFALT”

İl genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarına değinen Başkan Besim Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıcak asfalt hamlemiz ilçe ilçe devam ediyor. Salihli’deki tesisimizi açmıştık, ağustos ayında da Akhisar plentimiz açılacak. Akhisar şantiyemizde 2 bin 920 ton rotmiks; Salihli şantiyemizde 7 bin 128 ton sıcak asfalt ile 2 bin 914 ton rotmiks; merkez şantiyemizde ise 2 bin 526 ton sıcak asfalt ve bin 666 ton rotmiks ürettik. Yalnızca bir ayda 7 bin 500 ton rotmiks, 9 bin 655 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirdik. Asıl performansı bundan sonra sergileyeceğiz. Turgutlu Atatürk Mahallesi’nde 3 bin ton sıcak asfalt serdik. Alaşehir İstasyon Mahallesi’nde altyapıyı oluşturduk, çalışmalar devam edecek. Yuntdağ bölgesinde Büyüksümbüller ile Ortaköy mahalleleri arasındaki bağlantı yolunu 4 bin tonluk sıcak asfaltla yeniledik. Muradiye Mahallesi Yağhane Sokak, Ahmetli Dibekdere regülatör yolu, Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi yolu ve Saruhanlı 7 Eylül Caddesi’nde de sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada önemli bir konu da Soma. Doğalgaz çalışmaları devam ediyor, bugün itibariyle de asfalt çalışmaları başladı. Bu yaz asfaltlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek. Dünyada petrol fiyatlarında sıkıntı var ve bu durum bitüm fiyatlarına yansıyor. Ama biz bunu bahane etmiyoruz. Asfalt çalışmalarında duraksamayacağız ve 17 ilçemizde adaletli bir şekilde bu çalışmalara devam edeceğiz.”

KIRSAL KALKINMA İÇİN HİBE DESTEKLEMELERİ ANLATTI

Kırsal kalkınmaya yönelik projeleri tek tek anlatan ve bu noktada başarılı bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Dutlulu, şu bilgileri paylaştı: “Destek bizden hasat sizden’ hibe programı ile arpa, buğday, hayvancılık, zeytin, kiraz, üzüm ve benzeri meyve üreticilerine yönelik büyük hibe programının başvuruları haziran ayında başladı, 30 Haziran’da sona erecek. Salihli’deki üreticilere 34 bin adet, Alaşehir’deki kadın üreticilerimize yerel çeşitleri teşvik amacıyla 330 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttık. Ayrıca taşkından zarar gören üreticilerimize yüzde yüz hibeli 35 bin adet patlıcan fidesi desteği sağladık. Küçükbaş hayvancılık projesinde Gördes, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yüzde 75 hibeli koyun, koç ve teke desteği için hazırlıklar başladı. Kura usulüyle üreticilere 20 koyun, 1 koç ya da 1 damızlık teke vereceğiz. Gördes’te Bal Ormanı projesi kapsamında Karayakup ve Çağlayan mahallelerinde toplam 264 parselin ağaçlandırılması ve tel çitle çevrilmesi çalışmalarına başladık. Köprübaşı’nda çilek üreticilerine yüzde 75 hibeli malç naylonu için başvurular başladı. 11 ilçede kiraz üreticilerine, kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele döneminde 160 bin adet elma sirkesi dağıtıldı. Zeytin, üzüm ve sebze üreticisi 5 bin vatandaşımıza 13 kilometrelik damla sulama borusu dağıtımı için de ihale sürecini başlattık.”

“59 ARAÇ VE 141 PERSONEL İLE 7/24 SAHADAYIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 17 ilçede gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına da değindi. Başkan Dutlulu, “Vatandaşlarımızın sinek konusunda şikayetleri var ve haklılar. Herkes ocak, şubat aylarında ilaçlama yapılması gerektiğini söylüyor. Arkadaşlarımız koca kış boyunca ilaçlama yaptı ancak her yağmurdan sonra bu ilaçlar etkisini yitiriyor. Bu sene yağmurların çok olması ve bütün ovanın su altında kalması nedeniyle çok fazla larva oluştu. Bugünlerde de sineklerin uyanışı ile beraber sivrisinek sorunu yaşıyoruz. Ama 59 araç ve 141 saha personeli ile 17 ilçemizde 7/24 sahadayız. İlaçlama araçlarımızın hareketlerini ve son ilaçlanan bölgeleri Üzüm mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunun dışında nokta atışı mücadele de yapıyoruz. Dönem içinde il genelinde bin 510 açık alan, 45 kapalı alan, 4 bin 956 larvasit, 2 bin 118 rezidüel ve 689 sokak ilaçlama uygulaması gerçekleştirdik. Bunlar, normal çalışmanın haricinde şikayet üzerine gidilen noktalardır. Toplam 11 ton koruyucu ve uçkun ilaçlaması yaparak halk sağlığını güvence altına almaya çalıştık. 1 Ocak - 6 Haziran döneminde vatandaşlarımızdan gelen 3 bin 115 şikayetin 2 bin 883’ünü aynı saat içinde yanıtlayarak hızlı bir şekilde müdahale ettik” dedi.

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN ERGENEKON KAVŞAĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Meclis toplantısında kavşak çalışmaları da değerlendirildi. Turgutlu Ergenekon Kavşağı ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “7 yıldır yapmış olduğumuz mücadelenin sonunda bütün zorlukları aşarak, Turgutlu’da trafikteki en büyük problemimiz olan Ergenekon Kavşağı’nın ihalesi büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. Bütün Manisa halkının şunu bilmesi gerekiyor: Karayolları’nın gerçekleştirmesi gereken bir projeyi Büyükşehir Belediyesi olarak siz üstlendiniz. Turgutlu halkı adına hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“ERGENEKON’DAN SONRA SIRA MURADİYE’DE”

Devlet kurumlarından gelen görüşlerinden tamamlanmasının ardından 1 hafta içinde ihale ilanına çıkıldığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu ise, “Mayıs ayı ortalarında da ihale yapıldı. Karayollarının izniyle gerçekleşti. Önce bunu bir gerçekleştirelim, ondan sonra da Muradiye’de benzer bir proje var. Bu belli bir aşamaya gelince Muradiye’de de Karayolları’ndan izin isteyeceğiz. Onu da inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm Manisa’nın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Karayollarına teşekkür ediyorum bu konuda destek oldukları için. Sizin de azmi, isteği olmasa bu kadar çok uğraşmasanız bu iş gerçekleşmezdi. Başta siz olmak üzere tüm emeği geçenlere, bu işi başlatan Ferdi başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TEMEL ATMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Akhisar kavşağı ve Saruhan Otel Kavşağı’na da değinen Başkan Dutlulu, “Onların ihalesinin de yaz sonunda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda garaj ihalelerimiz de hazırlanıyor. Kısa vadede Muradiye’nin arıtması, Turgutlu’nun Ergenekon’u ve Soma’nın temel atması var. Hızlı hızlı diğer temel atmalarımız devam edecek. Soma’da da Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı yapıyoruz. Kırkağaç hizmet binasının ihalesi de gerçekleşti. Yıllar boyunca atıl kalmış binayı da bitireceğiz. Bunun gibi birçok projemiz var. Bunların hepsini yapacağız” şeklinde konuştu.

ÇİĞİLLER HALKINDAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Meclis toplantısında, Gördesli Meclis üyesi Cafer Çeniz, Çiğiller Mahalle sakinlerinin teşekkür mektubunu okudu. Mahalle sakinlerinin mektubunda; “Mahallemize yüzde 75 hibeli domates fidesi desteği vermiştiniz. Bu desteğiniz sonrasında seramızda ürettiğimiz domatesler biz çiftçilerin alın terinin ve emeğinin ürünüdür. Üretime verdiğiniz fide desteği sonrasında toprağımızla buluşan her fide bugün bereketli bir hasada dönüşmüştür. Üreten çiftçinin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, Yunusemre Belediyesi’ne ait Akgedik Mahallesi’ndeki alanların Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri gündeme geldi. İlk olarak muhalefetin ret ve çekimser kaldığı madde, başkanların açıklamalarının ardından oy birliğiyle kabul edildi.

MUHALEFETTEN İLK OYLAMADA RED VE ÇEKİMSER KARARI

Gündem maddesinin oylanması sırasında MHP grubu çekimser, AK Parti grubu ise ret oyu kullandı. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediyesi’nde konunun önlerine belirsiz geldiğini belirtecek, "Arkasında bir proje olduğunu düşünüyoruz ancak projenin ne olduğunu bilmediğimiz için ret verdik. Ortada bir protokol olmalıydı" diyerek kararın gerekçesini açıkladı.

BAŞKAN DUTLULU: AMACIMIZ UCUZ KİRALIK SOSYAL KONUT

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin detaylarını paylaştı. Hedefinin dar gelirli vatandaşlar için ucuz konut üretmek olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: "Biz Yunusemre Belediyemiz ile toplu konut, sosyal konut projesi yapmak istiyoruz. Özellikle asgari ücret ve civarında maaş alan vatandaşlarımızın, maaşlarının 3’te 1’i, 4’te 1’i gibi oranlarla kiralayabileceği sosyal konutlar üretmek istiyoruz. Bu para kazanma amacıyla yapılan bir proje değil."

"BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ AZ BİLE"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise iki belediye arasındaki güçlü iş birliğine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi’nin Akgedik’e pazaryeri, halı saha, düğün salonu ve taziye evi gibi önemli yatırımlar yapacağını belirten Balaban, "Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi’ne her zaman destek oluyor. Bunlara karşılık bizim bu desteğimiz az bile. Kazan kazan ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AÇIKLAMALAR KARARI DEĞİŞTİRDİ: OY BİRLİĞİ SAĞLANDI

Projeye dair detayların netleşmesinin ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Berk Mersinli, durumu yeniden değerlendirdiklerini belirterek, "Burada ret kararımızı iptal ediyoruz. Gündem maddesini kabul ediyoruz" diye konuştu. Yapılan ikinci oylamada, daha önce ret ve çekimser oy kullanan AKP ve MHP gruplarının fikirlerini değiştirmesiyle birlikte, Akgedik alanlarının devrini içeren madde meclisten oy birliğiyle geçti.