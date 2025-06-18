Besim Dutlulu: Ferdi Başkan’ın bizi izlediğini biliyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Başkan Dutlulu, oturumun açılışında, meclis üyelerini, elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

“MANİSA ÇOK ÖZLEYECEĞİ BİR İNSANI KAYBETTİ”

Manisa’nın, çok özleyeceği bir belediye başkanını, çok özleyeceği bir insanı kaybettiğini dile getiren Besim Dutlulu, “Tüm Manisa’nın, tüm ilçelerin gönlüne girmişti. Çok güzel belediye başkanlığı vardı. Üzülerek de söylüyorum daha yolun başındaydı, yapacağı çok işler vardı. Tüm belediye başkanları arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, tüm siyasi partiler ve Manisalı hemşehrilerimiz, bu şehirde daha güzel işler yapabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olunuz. Ferdi Başkan’ın bizi izlediğini biliyoruz ve bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Acaba nasıl daha iyi bir Manisa yaratabiliriz diye hep beraber düşüneceğiz. Ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz. Akhisar’da güzel işler yaptığımı düşünüyorum altı sene boyunca. İnşallah yaptığımız o güzel işleri yansıtabilirsek güzel Manisa için de bir adım atmış oluruz” diye konuştu. Başkan Dutlulu, “Çok güzel bir kalbi olan Nurcan Hanım ve değerli çocukları başta olmak üzere tüm Manisa Büyükşehir Belediyesi ailesine, tüm arkadaşlarına ve Manisa halkına tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

BAŞKAN ZEYREK’İN İSMİ SALİHLİ’DE YAŞATILACAK

Toplantıda, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun, Salihli Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan ‘Masal Ormanı Parkı’nın isminin ‘Mimar Ferdi Zeyrek Parkı’ olarak değiştirilmesi için verdiği önerge de görüşüldü. Önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na havale edildi. Toplantının devamında, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan gündem maddeleri görüşüldü. Komisyonlardan gelen raporlar doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri ele alındı ve oylamalar sonucu karara bağlandı.

“ONU UNUTMAYACAĞIZ”

Meclis toplantısının sonunda yeniden söz alan Besim Dutlulu, “Ferdi Başkansız ilk Meclis’imizi yaptık. Ama bu demek değil ki onu unutacağız. Devamlı hatırlayacağız. Görev sürem boyunca bunu yapmaya da devam edeceğim. Çünkü o, bizim için bambaşka bir arkadaştı, yoldaştı, dosttu. Çok güzel anılarımız oldu. Bir kere kalbimizi kırmadan aramızdan ayrıldı. Kendisine gani gani Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. CHP, AKP, MHP grupları ve İyi Partili meclis üyesine teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, “Çok olgun, çok güzel bir Meclis geçirdik. İnşallah bundan sonraki tüm meclislerimizi bu güzel dayanışma ruhu içinde, Manisalılık bilinci içinde geçiririz” şeklinde konuştu.