Bilginin ışığı Cumhuriyet Kütüphanelerinden yayılıyor

Konak Belediyesi, bünyesindeki iki büyük Cumhuriyet Kütüphanesi ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere Konaklılara hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve bir yıl içinde üye sayısı 5.000’e yaklaşan Cumhuriyet Kütüphaneleri, hem sınav hazırlık kitapları hem de dünya klasikleriyle her yaştan kitapsevere ücretsiz kaynak sunuyor. 13.000 kitaplık arşiviyle dikkat çeken Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde bulunan Cumhuriyet Kütüphanelerine, Göztepe’deki Kent Kitaplığı da eşlik ediyor.

KONAK’IN SESSİZ DURAKLARI

Cumhuriyet Kütüphaneleri, özellikle çocuk ve gençlerin sınav hazırlık sürecinde ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında sessiz durak görevi görüyor. Toros’taki Cumhuriyet Kütüphanesi, daha çok ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılırken, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği kütüphane oldu. Ücretsiz Wi-Fi imkanı ve zengin arşiviyle tez çalışmalarında büyük rahatlık sağlayan kütüphane, sessiz, konforlu ve modern mekan tasarımıyla dört dörtlük bir çalışma ortamı sunuyor.

YAZARLAR OKUYUCUSUYLA BULUŞUYOR

Zengin arşivi ve sağlıklı çalışma ortamıyla tercih edilen Cumhuriyet Kütüphaneleri, Okuma Kulübü etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi her ay bir yazarı konuk ederek, okuyucusuyla buluşturuyor. Yazarlar edebiyat sohbetleri eşliğinde kitaplarını imzalıyor. Toros’taki Cumhuriyet Kütüphanesi, hafta içi 09.30-18.30 saatleri arasında, Güzelyalı’daki Cumhuriyet Kütüphanesi ise pazar hariç haftanın altı günü 08.30-21.00 arasında hizmet veriyor. Cumhuriyet Kütüphanelerinin yanı sıra Göztepe Metro İstasyonu çıkışında yer alan Göztepe Kent Kitaplığı da hafta içi 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhuriyet Kütüphanelerinin adres ve konum bilgilerine Konak Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.