Binler tek yürek oldu, Zübeyde Anne’ye koştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü onuruna geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 37. kez büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan start alan 1100 koşucu; Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na ulaştı. Koşunun sonunda, yaş kategorilerinde ve paralimpik kategorisinde dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım’ın huzurunda bir araya gelen katılımcılar Ulu Önder Atatürk’ü ve annesi Zübeyde Hanım’ı bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı; anıt mezara kırmızı karanfiller sundu. Karşıyakalı Birol Soylu’nun Selanik Ataevi’nden getirdiği toprak da Zübeyde Hanım’ın mezarına bırakıldı.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNE BAĞLI KALACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Anneler; bir evlat büyütmenin ötesinde, geleceğin mimarları, sevginin taşıyıcıları, toplumun da temel direğidir. Bugün, sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz. Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla, bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı. Bugün burada, onun mirasına ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, modern Cumhuriyet’e karşı sorumluluklarımızı tazeliyor, kararlılığımızı yineliyoruz… Karşıyaka Belediyesi olarak, Cumhuriyet değerlerine, kadınların toplumdaki yerine ve annelerin sonsuz emeğine olan bağlılığımızı her zaman sürdüreceğiz” dedi.

Törende söz alan Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı da Anneler Günü mesajını paylaştı; şehit öğretmen Ayla Kara’yı Yılın Annesi seçtiklerini söyledi.