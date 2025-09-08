Binlerce kişi Kuşadası’nın kurtuluşu için yürüdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Fener alayı saat 19:45’te Kısmet Otel kavşağından başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7’den 70’e binlerce Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na yürüdü. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen fener alayı yoğun ilgi gördü.

ANADOLU ATEŞİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Kutlama programının son bölümünde ise İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi sahne aldı. Binlerce yıllık Anadolu kültürünü, modern sahne sanatlarıyla harmanlayıp, eşsiz bir gösteri sunan Anadolu Ateşi’nin performansı meydanı dolduran Kuşadalılardan tam not aldı. Ege’den Mezopotamya’ya Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyanın kültürel zenginliklerini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, Kuşadası’nın kurtuluş günü coşkusunu zirveye taşıdı.