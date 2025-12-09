Birleşik Emekliler Sendikası: Emekliyi açlığa mahkum eden iktidarın kendisidir

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken emekliler meydana indi. İzmir’de Birleşik Emekli Sendikası “Krize karşı örgütlü mücadele ve sermayeye değil emekliye bütçe” sloganlarıyla İzmir Konak Atatürk Meydanı’nda toplandı. “Emekliyiz kazanacağız”, “İnsanca yaşam istiyoruz” sloganları atan emekliler adın basın açıklamasını okuyan sendikanın Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, enflasyon rakamının 11.50 olarak belirlendiğini ve bu oranın maaşa sadece 2 bin TL olarak yansıyacağını belirterek, “biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödediğimiz vergilerdeki artış oranlarına baktığımızda yaşayarak ve iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz. Meclis'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek getirilmeye çalışılan önerge ile kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisine ilaveten 30 bin TL, yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapılmaya çalışılıyor. Bu 30 bin TL seyyanen zamdan TÜİK Başkanı ve SGK Başkanı da yararlanacak. TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232 bin TL yükselecek. Emekliye yok kaynak, bürokrata bol kaynak bu da gösteriyor ki emeklinin enflasyondan kaybı yüzde 55 oranındadır. TÜİK diyor ki her ne kadar biz enflasyon verisini açıklıyor olsak da maaş artışlarını SGK belirliyor. SGK diyor ki her ne kadar maaş artışlarını biz belirlesek de TÜİK’in açıkladığı verilere göre belirliyoruz. İktidar ise enflasyon düşürdüğü emekli maaşı ile geçinebileceğini savunuyor. Emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil emeklinin uzun zamandır uygulanan politikalar olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

“23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek, bir TÜİK’i hedef gösteriyor, bir SGK’yı hedef gösteriyor ve hedef saptırıyor” diye devam eden Namdar, “Oysa emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren cumhur ittifakı içinde yer alanlardır. Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz. Cambazı ipin üstünde aramayın cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran, bizlerin yaşam koşullarını belirleyen siyasi iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Emekliyi açlığa yoksuluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Kabul etmiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Emekli arkadaş çaresiz değilsin çare sensin" ifadelerini kullandı.