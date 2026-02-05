Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Buca Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

5.02.2026 09:13:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... İzmir’in Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 kişinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İzmir Buca belediyesine yönelik rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandıran ve menfaat temin ettiği tespit edilen aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim müdürü’nün bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gözaltına alınması talimatı verilmiştir.

25 şüpheli yakalanmıştır. 1 şüphelinin Yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir."

