Bornova’da dayanışma ve umut buluşması

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen Yılbaşı Kermesi’ne katıldı. Çevre bilincini güçlendirmeyi ve çocuklar ile gençlerin eğitim projelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü’nün tarihi atmosferinde yapıldı. El emeği ürünler ile ikinci el giysi ve hediyelik eşyaların yer aldığı kermes, Bornovalıların yoğun ilgisiyle dayanışma ruhunu güçlendirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE IŞIK TUTAN HER ÇALIŞMANIN YANINDAYIZ”

Kermesin, ÇYDD’nin burs verdiği öğrenciler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak ÇYDD gibi yaşamın her alanında var olan, güçlü toplumsal katkılar sunan kurumlara elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu kermesin herkese, özellikle de çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Etkinliğe eşi Beste Eşki ve oğlu Noyan Volkan ile katılan Başkan Eşki, yılbaşı hediyelerini de kermesten satın alarak dayanışmaya katkı sundu.

“YENİ YIL UMUDUN VE ADALETİN YILI OLSUN”

ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, kermesin yüzlerce gencin eğitim yolculuğuna destek olacağını belirterek, “Yılbaşı kermesimizin bereketli olmasını diliyorum. Yeni yıl; umudun, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin yılı olmalı. Yüzlerce gencin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Kermes kapsamında, dernek desteğiyle eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ise katılımcılardan büyük beğeni topladı.