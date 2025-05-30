Bornova Halk Dansları Festivali dört ülkenin katılımıyla coşkuyla başladı

Bornova Belediyesi’nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Halk Dansları Festivali, “Halay” temasıyla yapılıyor. Festivalin ilk gününde Bornova Büyükpark Meydanı’nda derneklerin kültürel tanıtım stantları açıldı. Yurt dışından gelen grupların da sahne aldığı açılış gösterileri Bornovalılardan büyük alkış aldı. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, konuk ekip yöneticilerine Bornova’ya özgü hediyeler takdim etti. Akşam Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda, Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi Korosu ile Kadın Korosu, Şef Selda Kesgi Dinç yönetiminde bir Sıra Gecesi Konseri verdi. Gecede halay coşkusu, müzikle birleşti.

SÖYLEŞİDE HALAYIN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI KONUŞULDU

Konser öncesinde düzenlenen “Halk Dansları Festivali: Sosyal ve Kültürel Boyutları ile Halaylar” başlıklı söyleşide halayın tarihsel, toplumsal ve sanatsal boyutları ele alındı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Bora Okdan’ın yaptığı etkinlikte, Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli, Emekli Öğretim Görevlisi Şahin Ünal ve SÜMHOTER Başkanı Necati İlter konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda halayın Anadolu kültüründeki birlik, mücadele ve dayanışma sembolü olduğuna dikkat çekildi; halk oyunlarının sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı koruyan bir araç olduğu vurgulandı. Bugün bando eşliğinde Büyükpark’tan Küçükpark’a kortej yürüyüşü düzenlenecek. Akşam ise Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda halk dansları gösterileri izleyicilerle buluşacak. Cumartesi akşamı festival heyecanı, Çamdibi Atatürk Parkı’na, Pazar günü ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açıkhava Tiyatrosu’ndaki görkemli gala gecesine taşınacak. Gala gecesinde Konuk ekip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da sahne alacak.

FESTİVALE AKADEMİK VE SANATSAL DESTEK

Festivalin sanatsal ve akademik koordinasyonu ekip tarafından yürütüldü. Sanat Yönetmenliğini Tansu Akarsu’nun, Sanat Yönetmen Yardımcılığını Öğr. Gör. M. Aykut Mis’in üstlendiği organizasyonun proje danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin yaptı. Festivalin koreografileri Doç. Dr. Bora Okdan, Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan, Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdemir Mis, Aylin Erdoğan Dede, Hande Soysal, Abdulselam Yatar ve Eser Ergu tarafından hazırlandı. Aranjörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Tarkan Erkan’ın, müzik direktörlüğünü ise Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli’nin yürüttüğü etkinlikte, makyaj tasarımları Doç. Dr. Füsun Aşkar’a, kostüm tasarımları ise Öğr. Gör. Merih Oldaç’a ait.

"HALAYDA BİRLEŞEN KÜLTÜRLERLE BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN DİLİNİ KURUYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyona ilişkin, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bornova Uluslararası Halk Dansları Festivali’yle kültürleri bir araya getiriyor, halayla birleşen bir kardeşlik dili kuruyoruz. Dansın evrensel birleştirici gücünü Bornova sokaklarına taşıyan tüm dansçılarımıza, emeği geçen sanatçılarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bornova her zaman kültürün, sanatın ve barışın kenti olmaya devam edecek" diye konuştu.