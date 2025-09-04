Bornova ile Bosna-Hersek arasında Yeşil Enerji ve Teknoloji Köprüsü

Bosna Hersek’in Tuzla kenti heyeti, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret ederek yeşil enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji üretimi alanlarında iş birliği mesajı verdi. Bornova’nın öncü projelerinden söz eden Başkan Eşki, “Rüzgar Ağaçları’nı ilk biz getireceğiz, üretimini de burada yapacağız” dedi. Tuzla heyeti ise kentin sanayi ve turizm potansiyelini anlattı.

SANAYİ İLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURULUYOR

Bornova’da sanayi temsilcileriyle düzenli toplantılar yaptıklarını hatırlatan Başkan Eşki, “Sanayi sitelerinin başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelerek işleyişlerinde yardımcı oluyor, iş birliklerini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜÇ KAYNAKTAN ENERJİYLE HEDEF SIFIR KARBON AYAK İZİ

Bornova Belediyesi’nin enerji projelerini anlatan Eşki, yalnızca güneş değil; güneş, rüzgar ve biyogaz kaynaklarını birlikte kullanarak enerji üretmeyi hedeflediklerini söyledi. “Üç kaynaktan elektrik üreterek hem enerji hem de karbon emisyonu konusunda artıya geçmeyi planlıyoruz” dedi. Türkiye’de ilk kez “Rüzgar Ağaçları”nı Bornova’nın getireceğini vurgulayan Eşki, “Üretimini Bornova’da yapmayı planlıyoruz. Kendi üretim kapasitemize ulaştığımızda Tuzla’ya da örneklerini gönderebiliriz” diye konuştu.

DÖNÜŞÜMÜN ÜÇ EKSENİ: DİJİTAL, YEŞİL VE KENTSEL

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin temel hedeflerini “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve kentsel dönüşüm” olarak açıkladı. “Yeşil dönüşüm bizim için en kritik başlıklardan biri. Doğayı temiz tutmak için yalnızca yerelde değil, tüm dünyada yenilenebilir enerjiye yönelmek gerekiyor” sözleriyle küresel sorumluluğa dikkat çekti. Tuzla ile ilişkilerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda duygusal boyutu olduğuna da değinen Başkan Eşki, “Bosna-Hersek’i kendimizden ayrı görmüyoruz. Onlara faydamız olacaksa bu bizi ayrıca mutlu eder” dedi. Geleceğe dair teknoloji ve proje paylaşımının önünü açacaklarını belirtti.

TUZLA’DAN SANAYİ VE TURİZM SUNUMU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Zijad Lugavić, kentin sanayi işletmelerinden kültürel mirasına, doğal güzelliklerinden turizm etkinliklerine kadar geniş bir sunum gerçekleştirdi. Tuzla Kanton Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedret Kikanović de olası iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Tuzla heyetine Homeros heykeli armağan eden Başkan Eşki, misafirlerine Bornova Merkez’deki Tarihi Çarşı’yı gezdirerek ilçenin kültürel dokusunu tanıttı.