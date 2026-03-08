Gözler Natanz’daki uranyumda: 'Savaşın seyrini değiştirebilir!'

ABD istihbarat kurumları, İran’ın geçen yıl ABD saldırıları sonucunda Natanz tesisinin altında gömülü kaldığı öne sürülen zenginleştirilmiş uranyum stokunu geri almaya çalışabileceğini öngörüyor.

Konuya ilişkin gizli istihbarat raporlarına aşina Amerikalı yetkililer, Wall Street Journal gazetesine yaptıkları açıklamalarda, İranlı unsurların söz konusu uranyuma 'çok dar bir geçiş noktası üzerinden ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu' öne sürdü.

Ancak yetkililer, gaz formunda olan ve silindirler içinde depolanan uranyumun İran tarafından ne kadar hızlı taşınabileceğinin henüz net olmadığını da vurguladı.

TESİS GÖZETİM ALTINDA

ABD istihbarat kurumlarının İsfahan’daki nükleer tesisi sürekli izlediği ve İran hükümetinin ya da başka aktörlerin uranyumu taşımaya yönelik herhangi bir girişimini tespit edip müdahale edebileceklerinden yüksek derecede emin oldukları öne sürüldü.

ABD ve İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle İran’da oluşan savaş ve kaos ortamında, söz konusu uranyumun akıbeti ve nasıl güvence altına alınacağı, Başkan Donald Trump yönetimi için kritik başlıklardan biri haline geldi.

KARA HAREKATI OLABİLİR Mİ?

Öte yandan kaynaklar, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerini yok etmek amacıyla özel operasyon birliklerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendirdiğini belirtti. Trump daha önce İran içine ABD kara birlikleri gönderilmesi ihtimalini dışlamıştı.

Kaynaklara göre bu seçenek, İran’ın nükleer kapasitesini doğrudan hedef almaya yönelik değerlendirilen birçok alternatiften yalnızca biri. Konuya ilişkin bilgiler Semafor haber sitesinde yer aldı.

Bir ABD’li yetkili, Amerikan ordusunun özel görev birimi olarak bilinen Delta Force’un kitle imha silahlarına karşı operasyonlar için uzun süredir hazır beklediğini söyledi.

Yetkili, “Bu birimin görevi, sahaya girerek nükleer silah programıyla bağlantılı unsurları ele geçirmek veya etkisiz hale getirmektir. Bu, bölünebilir nükleer materyaller, santrifüjler veya nükleer programla bağlantılı diğer ekipmanları da kapsayabilir” dedi.

MASADA 'İKİ SEÇENEK' VAR

Axios’a konuşan dört farklı kaynak ise ABD ve İsrail’in savaşın ilerleyen aşamalarında İran’ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokuna ulaşmak için özel kuvvet gönderilmesini de görüştüğünü belirtti.

Bir ABD’li yetkiliye göre Washington iki seçenek üzerinde duruyor:

Uranyumun İran’dan tamamen çıkarılması ya da Natanz tesisinde nükleer uzmanlar tarafından zenginleştirme oranının düşürülmesi.

'TESİSLER ZARAR GÖRMEDİ'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise geçen hafta yaptığı açıklamada, İsfahan’daki nükleer tesis yakınında iki binada belirgin hasar tespit edildiğini, ancak nükleer materyal bulunan tesislerin zarar görmediğini duyurdu.

ABD’li yetkililere göre İran’ın elinde yaklaşık 970 pound (yaklaşık 440 kilogram) yüksek zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor ve bu stokun büyük bölümü İsfahan’da depolanıyor.

Mevcut uranyumun yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş olduğu, bunun da nükleer silah üretimi için gereken yaklaşık yüzde 90 seviyesine oldukça yakın olduğu belirtiliyor.