Bornova Lalesi 30 yıl sonra yeniden açtı

1800’lü yılların sonunda dünyaca ünlü botanikçi Edward Wittall tarafından Bornova’da yetiştirilen ve bilimsel adı Tulipa Culisiena olan Bornova Lalesi, 1990’lı yıllardan sonra bölgede görülmemiş ve neslinin tükendiği düşünülmüştü. Bornova Belediyesi ile Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde bu eşsiz tür yeniden üretildi.

İLK SOĞANI BAŞKAN EŞKİ DİKMİŞTİ

Bornova Lalesi’nin yeniden doğuş süreci, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Kayadibi Mahallesi’nde ilk lale soğanını dikmesiyle başlamıştı. Dramalılar Köşkü’nde sergilenen laleleri yerinde gören Eşki, “Nesli tükendiği düşünülen Bornova Lalesi’nin kendi topraklarında yeniden çiçek açması büyük bir mutluluk. Bu değerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz” dedi. Eşki, Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası’ndan sonra Bornova Lalesi için de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirterek, ilçenin tarımsal ve kültürel değerlerini koruma kararlılığını vurguladı.

KENT PEYZAJINA TAŞINACAK

Bornova Belediyesi, üretim süreci devam eden laleyi önümüzdeki yıllarda kent peyzajında kullanmayı hedefliyor. Başkan Eşki, “Bornova Lalesi, parklarımızda ve yeşil alanlarımızda yerini alacak. Bu hem kent estetiğine katkı sağlayacak hem de Bornovalılara mutluluk verecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI ANDIRAN RENKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kayadibi Mahallesi’nde doğal yaşam koşulları dikkate alınarak sürdürülen üretim çalışmaları kapsamında çiçeklerini açan Bornova Lalesi, kırmızı ve beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeliyor. Altı taç yapraktan oluşan yapısıyla da dikkat çeken bu nadir tür, hem estetik hem de sembolik değeriyle öne çıkıyor.

BORNOVA’NIN DEĞERLERİ TESCİLLENİYOR

Bornova Belediyesi, ilçenin önemli tarımsal değerlerini koruma ve markalaştırma hedefi doğrultusunda Bornova Lalesi için coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirdi. Daha önce tescillenen Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası’nın ardından, Bornova Lalesi’nin de bu değerli listeye eklenmesi hedefleniyor.