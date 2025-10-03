Bornova ve Filistin’in Dura Belediyesi’nden kardeşlik adımı

Bornova Belediyesi, Filistin’in Dura Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri geliştirmek üzere önemli bir adım attı. Dura Belediyesi Meclis Üyeleri Safa Rajaei ve Haneen Dudin’in Bornova’ya gerçekleştirdiği ziyarette taraflar arasında bir niyet mektubu imzalanarak dostluk ve iş birliği iradesi ortaya konuldu.

“KARDEŞLİK VE DOSTLUK KENTİMİZE UMUT OLDU”

Yaklaşık 140 bin nüfusa sahip olan ve yakın geçmişte El Halil’den ayrılarak bağımsız bir kent hâline gelen Dura, özellikle eğitim alanında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Dura Belediyesi heyeti, sınırlı imkânlara rağmen halk için yoğun çaba gösterdiklerini, gençleri önceliklendirdikleri sürekli eğitim veren bir gençlik merkezi kurduklarını anlattı.

Meclis Üyeleri Safa Rajaei ve Haneen Dudin, Bornova ile kurulacak kardeş şehir ilişkisini “kentleri için bir umut” olarak gördüklerini belirterek, “Türkiye ile tarihsel bağlarımızı çok önemsiyoruz, Bornova’nın dostluğunda büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

BAŞKAN EŞKİ: BÖYLESİ BİR GÜN SİZE DE NASİP OLUR

Dura heyetine, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de işgal kuvvetlerinin kaçışını Belkahve’den izlediği anı simgeleyen heykeli hediye eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Böylesi bir gün inşallah size de nasip olur” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi.

“FİLİSTİN’DEKİ ZULÜM EMPERYALİZMİN TARİHİNDEN BERİ SÜRÜYOR”

Ziyarette siyaset ve dış politika üzerine de görüşlerini paylaşan Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’de zulüm bugün başlamadı. Arap Yarımadası emperyalizmle tanıştığından beri zulüm görüyor. Bugün Filistin’de bir katliam yaşanırken Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerindeki saltanat, İsrail’in zulmünden bile daha çirkin. Bütün dünyanın tepki verdiği bir dönemde İsrail ile ilişkilerini bozmayan bölge ülkeleri tarihe kara bir leke olarak geçecek. Biz Filistin’de yaşanan sorunu insani olarak içselleştirdik. İsrail ile en çok ticaret yapan beş ülkeden biri olmamız çok büyük bir ayıp. Zulüm varsa çıkarların önemi olmamalı. Bu nedenle hükümetimizi de eleştirdiğimiz zamanlar oluyor.”

“ORTAK GELECEĞE DAİR UMUT”

Filistin heyeti de Başkan Eşki’ye, Filistin’in özgürlük mücadelesini anlatan bir tablo hediye etti. Ziyaretin sonunda iki belediye arasında niyet mektubu imzalanarak, kısa süre içinde kardeş şehir ilişkilerinin resmileştirilmesi yönünde kararlılık ortaya konuldu.