Buca Belediyesi aracılığıyla 3 ayda 597 kişi iş buldu

Hayata geçirdiği çalışmalarla 7’de 70’e tüm vatandaşların yanında olan Buca Belediyesi, istihdam alanında yaptığı çalışmalarla da 3 ay gibi kısa bir sürede 597 kişinin işe yerleşmesini sağladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, açtıkları iki ayrı Etkin İstihdam Ofisi ve Buca’nın yeni nesil dijital platformu Buca’da iş arayan vatandaşlar ve firmaların ilk tercihi olduğunu ifade ederek, “İşsizlikle mücadelede vatandaşlarımız ve firmalar ile iş birliği halinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Etkin İstihdam Ofislerimizin ardından dijital platformumuz ile çalışmalarımızın perspektifini geliştirip daha çok insana ve firmaya ulaştık. İnternet sitemize üç ay gibi kısa bir süre zarfında 25 firma ve 455 iş arayan vatandaşımız kayıt oldu; 65 iş ilanı yayımlanırken bu ilanlara 901 kişi başvuruda bulundu ve 235 kişi bir işe yerleşti. İstihdam alanında yaptığımız çalışmalarla kamuoyunda bir güven yaratarak, vatandaşlarımızın ve firmaların ilk tercihi olduk. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği; eğitimde, sağlıkta, sporda, yaşamın her alanında her bireyin eşit şartlara sahip olduğu bir Buca hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisleri, geçen mart, nisan ve mayıs aylarında 23 toplu iş görüşmesi gerçekleştirilmesini sağladı. Bu görüşmelere 660 kişi katılım sağlarken 362 kişi bir işe yerleştirildi. Etkin İstihdam Ofisleri, firmaların iş ilanlarını Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlıyor. Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılım sağlayabiliyor. Öte yandan, iş görüşmeleri haricinde, oluşturulan öz geçmiş havuzuna bilgilerini bırakmak isteyenler, Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası’nda bulunan Etkin İstihdam Ofislerine başvuruda bulunabiliyor.

455 KİŞİ İLK KEZ KAYIT OLDU

Buca Belediyesi’nin işsizlikle mücadele için yaşama geçirdiği internet sitesi akıllı aday eşleştirme özelliği sayesinde, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun adayları hızlı bir şekilde belirlemelerine olanak tanıyor. Siteye mart, nisan ve mayıs aylarında 455 kişi ve 25 firma ilk kez kayıt olurken, platformda 165 iş ilanı yayımlandı. Bu ilanlara 901 kişi başvuruda bulunurken 235 kişinin iş görüşmesi olumlu sonuçlandı. İnternet sitesi, verimli iş ilanı yönetimi özelliği ile iş ilanlarının kolayca oluşturulması ve geniş bir aday havuzuna ulaşılmasını sağlıyor. Detaylı aday profilleri ile adayların yetkinliklerinin, deneyimlerinin ve becerilerinin incelenerek en iyi seçimin yapılması hedefleniyor. Platformun gelişmiş filtreleme seçenekleri özelliği de aynı şekilde şirketlerin ihtiyacına uygun adayları hızla belirleyebilmesine imkân tanıyor.