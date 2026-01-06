Buca Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Buca Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırdığı şu günlerde, vatandaşların içini ısıtacak güzel bir çalışmaya imza atıyor. Belediye, şehrin en yoğun noktalarından biri olan Şirinyer İzban İstasyonu karşısında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 07.00’de sıcak çorba ikramında bulunuyor. Kent Lokantası’nda hijyenik koşullarda hazırlanan mercimek çorbası tek kullanımlık bardaklarda yanında taze ekmekle birlikte vatandaşlara servis ediliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışma vatandaşlardan tam not alırken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman çorba ikramının kış mevsimi boyunca devam edeceğini açıkladı.

Dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca Belediyesi olarak yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Çorba ikramımıza geçen kış başlamıştık. Bu sene de havaların soğuması ile yeniden başladık. Soğuk havalarda vatandaşlarımızın içleri ısınsın istiyoruz. Paylaşmanın bereketine inanıyor, tüm komşularımıza afiyet olsun diyoruz" diye konuştu.