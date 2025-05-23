Buca Belediyesi’nin serasına saldırı: Üç kent lokantasının 6 aylık yemeği yok oldu

Buca Belediyesi’nin Söğüt mevkisinde yer alan ve elde edilen mahsulün Kent Lokantaları aracılığı ile Bucalılara sunulduğu serasına, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın yaptığı ziyaretin ardından kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sezon sonuna kadar 7,5 ton ürünün daha hasat edilmesi hedeflenen seranın su deposuna tuz konulduğu tespit edildi. Tuz kısa zamanda bitki köklerine zarar vererek bitkilerin yanmasına sebep oldu.

“BUCALILARIN SOFRASINA YAPILAN HAİN SALDIRI”

Seraya giderek Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Mustafa Görgün’den ayrıntılı olarak bilgi alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu olay, Bucalıların sofrasına yapılan hain bir saldırıdır” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZI ENGELLEYEMEYECEKLER”

Saldırının kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan Duman, “Çalışmalarımızı engelleyemeyecekler. Kent Lokantalarımıza destek vermek üzere yaşama geçirdiğimiz ve son tarım teknolojilerini kullanarak en üst düzeyde verimi almayı hedeflediğimiz seramızda üretime devam edeceğiz. Bizi yıldıramayacaklar, önümüzü kesemeyecekler. Seramızı iki katına çıkaracağız, ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Çıktığımız yolun çok kutsal bir yol olduğunu biliyoruz. 50 liraya vatandaşlarımıza 4 çeşitten oluşan menülerimizi ulaştırıyoruz. Kent Lokantalarımızdan faydalanan öğrencilerimiz, emeklilerimiz, esnafımız çok memnun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız” ifadelerini kullandı.

7.5 TON ÜRÜN ALINMASI HEDEFLENİYORDU

Sezon boyunca dikey tarım uygulamaları neticesinde seradan 10 ton ürün hasat etmeyi planladıklarını, bugüne kadar 2,5 ton hasat elde ettiklerini belirten Görkem Duman, “Maalesef bu hain saldırı sonrası 7,5 ton ürün hasat etmeyi planladığımız seramız büyük zarar gördü. Tarım Müdürümüz ile de görüştük. Zararımız 1,5 milyon lira kadar tutuyor“ dedi.

Serada ürettikleri taze fasulyenin bir kısmını ilçede hizmete açtıkları üç Kent Lokantası’nda kullandıklarını diğer kısmını da takas ederek karşılığında aldıkları ürünleri yine Kent Lokantalarında Bucalılara sunduklarını ifade esen başkan Duman, “Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk. Çok üzgünüz” şeklinde konuştu.