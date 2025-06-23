Buca’da çöp krizi... Başkan Duman topladı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye çalışanları tarafından yapılan iş bırakma eylemini sürdürmesi CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca İlçe Örgütü, meclis üyeleri, belediye bürokratları, birim müdürleri ve gönüllü yurttaşlarla birlikte sahada çöp toplama çalışmalarına katıldı.

Duman, devam eden eylemin Buca halkının sağlığını tehdit edecek bir noktaya doğru ilerlediğini ifade ederek, “Buca Belediyesi’nin bazı işçileri tarafından başlatılan iş bırakma eylemi, planlarımızı anlatmamıza ve tüm iyi niyetli açıklamalarımıza karşın maalesef devam ettiriliyor. Bucamıza yakışmayan görüntülerin önüne geçmek ve çalışma hakkını kullanan arkadaşlarımıza destek olmak için meclis üyelerimizle, bürokratlarımızla ve muhtarlarımızla sahaya çıkarak temizlik yaptık. Buca bizim evimiz. Başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de desteğiyle ortaya çıkan bu sorunu çözeceğiz. Evimizi tertemiz yapacağız. Ortaya çıkan bu sıkıntıları bitirecek mali yapıyı da en kısa sürede sağlayacağız. Bu eylem nedeniyle ilçemizde temizlik hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmakta ve ne yazık ki bu durumun halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmasından endişe duymaktayız. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın bu süreci sağduyu ile değerlendirmesini, Buca halkının zarar görmemesi adına işlerinin başına dönmesini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

BASKI VE TEHDİT

Duman daha sonra sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, eyleme katılmayan işçilere yönelik baskı ve tehditte bulunanlara sert uyarıda bulundu. Çalışma hakkını kullananlara yönelik baskılar ve tehditlerin kanıtlarla tespit edildiğini ifade eden Duman, “Bir süredir maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle, iş hukukuna dayanarak iş edinmeme hakkını kullanan bazı çalışanlarımız bulunmaktadır. Ancak bu sorun ve ortaya çıkan çöpler maalesef halk sağlığını etkileyecek bir noktaya gelmiştir. Çalışanlarımızın samimiyetine güvenmekle birlikte, ne yazık ki bazı grupların tehditleri aracılığıyla çöplerin toplanmasına engel olmaya çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışma hakkını kullananlara yönelik baskılar ve tehditler, elimizdeki kanıtlarla tespit edilmiştir. Tehdit ve baskı yoluyla çalışanlarımızı sindirmeye çalışan kişilerin artık belediyemiz bünyesinde barındırılmayacağını da buradan kamuoyuna duyurmak isterim. Tüm emekçi arkadaşlarıma sesleniyorum: Kimsenin sizi tehdit etmesine izin vermeyin. Yasal hakkını kullanmak isteyen tüm arkadaşlarımızın yanında olduğumu söylemek isterim. Ancak aynı zamanda, tehdit ve baskı uygulayanların da karşısında duracağımı önemle belirtmek isterim. Ortaya çıkan halk sağlığı sorununu çözmek için çalışma hakkını kullanmak isteyen tüm mesai arkadaşlarımı görevinin başına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



