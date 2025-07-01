Buca’da orman yangını

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde saat 12.09'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.