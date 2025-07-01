İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde saat 12.09'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Buca’da orman yangını
İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
1.07.2025 13:29:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
İlgili Konular: #İzmir #orman yangını #Buca