Buca Metrosu, İzmir Körfezi’ni aşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, finansmanını kendi sağlayarak yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazılarında bir eşik daha aşıldı. Metro için dört koldan çalışmalar devam ederken, Üçyol ve Şirinyer’i birleştirecek Şirinyer İstasyonu kazı çalışmalarında önemli bir aşamanın sonuna gelindi. Üçyol ile Şirinyer arasında kazı çalışmasını sürdüren TBM, Şirinyer’den çıktı. Metro inşaatında tamamlanana aşamayla birlikte iki nokta arasında tünel bağlantısı sağlanmış oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Buca Metrosu’nu Gaziemir’in ardından Körfez’in altından geçirerek Mavişehir’e uzatmayı hedeflediklerini söyledi.

“ÜÇYOL -ŞİRİNYER ARASINDAKİ TÜNEL TAMAMEN KAZILMIŞ OLUYOR”

Metronun Üçyol’dan Buca Koop bölgesine kadar devam edeceğini belirten Başkan Tugay, “Buca Metrosu açısından bir merhalenin daha sonuna gelindi. Bu anı yaşamaktan mutluyuz. Çünkü Üçyol’dan Şirinyer’e doğru devam eden kazıda, Üçyol-Şirinyer arasındaki tünel tamamen kazılmış oluyor. Son TBM makinesi alana ulaştı. Bu anı görmek benim için de özel bir an ve mutluluk. Buca Metrosu Üçyol’dan başlayıp General Asım Gündüz durağı daha sonra Şirinyer, buradan Buca Belediyesi, Kasaplar, sonra Hasanağa ve Dokuz Eylül ile Çamlıkule’deki Buca Koop duraklarına doğru 13,5 kilometre uzunluğunda bir hat olarak devam ediyor” dedi.

“13,5 KİLOMETRELİK HATTI, 17,5 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ OLDUK”

Mevcut metro inşaatının uzatıldığını ve yüzde 77 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Diğer taraftan gelen TBM de şu an Buca Belediyesi’nin oralarda. İki ay kadar bir süre içerisinde o da buraya ulaşmış olacak. Bu sayede, metronun planlanmış olan tünel kazısı tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 77 tamamlanmış durumda. Biz sadece bu hattı uzattık. Çamlıkule’den sonra biz bunu Gaziemir’deki Fuar alanına kadar araya üç durak koyarak uzatma kararı aldık ve buradan çıkan TBM’ler Fuar İzmir’in oraya gidecek. Oradan kazıya başlayıp Çamlıkule’ye kadar gelecekler. 13,5 kilometrelik hattı, bu eklentiyle beraber 17,5 kilometreye çıkarmış olduk. Çok doğru bir karar verdiğimiz biliyorum. Bununla ilgili de finans çalışmaları devam ediyor.”

HEDEF, KÖRFEZ’İN ALTINDAN ÜÇYOL’DAN KARŞIYAKA’YA GEÇİRMEK

Kentin metro ulaşımında hedefin, Körfez altından Üçyol ve Karşıyaka’yı bağlamak olduğunu belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hattın bir diğer hedefi de Körfez’in altından Üçyol’dan Karşıyaka’ya geçirmek. Mavişehir’e kadar uzatmak. Mavişehir’den metroya binip 20 dakikada Fuar İzmir’de olunabilecek. Ya da 10-15 dakikada Buca’ya varabilecek. Bunun için son derece önemli bir proje. Bunu, başladığımız günden bugüne aksatmadan sürdürüyoruz. İzmir için böylesi önemli bir projenin bu kadar hızlı ilerlemesinden çok memnunuz. Eğer Körfez’in altından Karşıyaka bağlantısını da yapabilirsek İzmir’in muhtemelen tarihindeki en büyük proje olacak. Şu ana kadar da büyük ama onunla beraber en önemli toplu taşıma projesini gerçekleştirmiş olacağız. İzmir’imize hayırlı olsun.”