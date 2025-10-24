Buca’nın Tarım Okulu otizmli çocukları ağırladı

Buca Belediyesi'nin tarımsal mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla kurduğu Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkez, İzmir Odak Gelişim Merkezi ‘nde (İZOGEM) eğitim alan otizm spektrum bozukluğu olan çocukları ağırlayarak onlara doğayla iç içe uygulamalı bir öğrenme deneyimi sundu. Merkeze gelen çocuklar, ilk önce uzman eğitmen eşliğinde tohum ekimi, bitkilerin büyüme süreçleri, sebzeler nasıl oluşur ve ağaçlar nasıl meyve verir gibi konular hakkında teorik bilgiler aldı. Hemen ardından ise merkezin bahçesinde edindikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimleme şansı elde etti.

Toprakla buluşmanın, bitkilere dokunmanın ve doğal yaşamı keşfetmenin, otizmli çocukların duyusal gelişimine ve sosyal becerilerine olumlu katkı sağlayacağını ifade eden aileler ise ev sahibi Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.