Bülent Nuri Çavuşoğlu: Betona değil, üretene yatırım yapıyoruz

Güney ilçe merkezinde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, DBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÜRETEN BAŞ TACI OLACAK DEDİK”

Programda konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarımın ve üreticinin stratejik önemine dikkat çekerek, yerel yönetim anlayışlarının merkezine üretimi koyduklarını ifade etti. “Tohumla toprağı buluşturanı baş tacı edemezsek şehirde yiyecek ekmek bulamayız” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kırsalda üretimin devamlılığının kent yaşamının sürdürülebilirliği açısından hayati olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana “betona değil, üretene yatırım” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, artan girdi maliyetleri ve düşen alım gücü karşısında üreticinin yalnız bırakılmayacağını söyledi.

“BU KAYNAKLAR SİZLERİN EMEĞİDİR”

Desteklerin hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, belirlenen kriterler çerçevesinde dağıtıldığını ifade eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bir terazi açtık. Şartlarımızı belirledik. Kim bu şartları taşıyorsa yanında olduk. Hiç kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadık” dedi. Kaynakların emanet bilinciyle yönetildiğini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, yapılan yardımların vatandaşın vergisinden karşılandığını belirterek, “Bu kaynaklar sizlerin emeğidir. Bizler sadece emanetçisiyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu ayrıca Güney’de kreş, sosyal tesis ve çok amaçlı kullanım alanlarını içeren yeni bir yatırımın temelinin bu yıl içinde atılacağını açıkladı.

“ÜRETEN ÇİFTÇİ REKABET EDEMİYOR”

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise konuşmasında artan mazot ve gübre fiyatlarına dikkat çekerek, üreticinin ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu söyledi. Geçmişte bir kilogram buğdayla bir litre mazot alınabildiğini hatırlatan Horzum, bugün aynı mazotu alabilmek için yaklaşık beş kilogram buğday verilmesi gerektiğini ifade etti. Komşu ülkelerde mazot ve gübre fiyatlarının daha düşük olduğuna dikkat çeken Horzum, bu şartlarda Türk çiftçisinin rekabet gücünün zayıfladığını belirtti. Horzum, CHP’li yerel yönetimlerin üreticiye yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı.

“GÜNEY KÜÇÜK ARAZİLERDE BÜYÜK EMEK VERİYOR”

Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın ise ilçede geniş tarım arazileri yerine daha küçük ve emek yoğun üretim alanlarının bulunduğunu belirterek, üzüm, kekik ve tütün üretiminin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan gübre desteğinin ilçede ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyen Güney Belediye Başkanı Eraydın, önümüzdeki aylarda kreş, etüt merkezi ve konferans salonu projelerinin temelinin atılacağını açıkladı. Tüm desteklerin vatandaşın vergileriyle sağlandığını vurgulayan Eraydın, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

2026’DA DA DESTEKLER SÜRECEK

DBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu ise tarımsal desteklerin sistematik ve planlı biçimde sürdürüldüğünü belirtti. 2024 yılından bu yana düzenli hale getirilen tarımsal destek programlarının 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Arazsu, yalnızca bu yıl il genelinde 9 bin 847 üreticiye toplam 2 milyon 46 bin kilogram gübre desteği sağlandığını açıkladı. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Güney ilçesindeki 798 üreticiye toplam 3 bin 640 çuval kompoze gübre desteği verildi.