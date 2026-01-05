Çanakkale Dardanos Orman Kampı özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığının imarını ‘kamu eğitim ve dinlenme alanı’yken “ticaret-turizm alanı, park, kumsal-plaj ve yol” olarak değiştirdiği Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yer alan ve kamuoyunda Dardanos Orman Kampı olarak bilinen taşınmazı satmak için ihaleye çıktı. Resmi Gazete’de yer alan özelleştirme bilgilerine göre; 442 ada 1 parsel numaralı toplam 3 bin 707.56 metrekarelik alan üzerindeki taşınmazlarla birlikte satışa çıktı.

İhale için 10 bin TL şartname bedeli ve 7 milyon 500 bin TL tutarında geçici teminat yatırması beklenirken, son başvuru tarihi 28 Ocak olarak açıklandı. Orman Genel Müdürlüğüne ait olan kampta personelin yanı sıra kamu, AKUD ve sivil toplum kuruluşları vb. kurumların arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, iş makinesi operatörleri ve kule görevlileri uygulama ve eğitimleri verildiği öğrenilirken bölge halkının kullanımına açık tek kamp ve dinlenme alanıydı. Yöre halkı “halk plajı” yapılması için çaba gösterirken yapılan imar değişikliği ve özelleştirme sonrası alana turizm işletmesi kurulacağı düşünülüyor.