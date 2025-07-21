Çavuşoğlu: Atatürk’ün barış hayalinin yansıması

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 19. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Özay Gönlüm Salonu’nda yapılan gala gecesiyle sona erdi.

DANSIN DİLİ BARIŞ OLDU

Binlerce seyircinin salonu tıklım tıklım doldurduğu geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve çok sayıda davetli katıldı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen dansçılar, bu anlamlı gösteriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Çavuşoğlu gecede yaptığı konuşmada, festivalin Denizli’de oluşturduğu kardeşlik ve barış atmosferine vurgu yaparak, “Bu güzel ülkenin, bu güzel coğrafyanın hayatını savaşlarla geçirmesine rağmen en büyük şiarı ‘Yurtta barış, dünyada barış’ olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Bu akşam burada gördüğümüz manzara, onun barış hayalinin gerçek bir yansımasıdır” dedi.

19 ÜLKE, 23 GRUP, 800 DANSÇI

Festivalin bu yıl bir ilke imza attığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar en fazla 12 ülkenin katıldığı bu organizasyona bu yıl tam 19 ülkeden, 23 gruptan 800 dansçı katıldı. Bu bizim için onurların en büyüğüdür. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Sanatı ve kültürü kentin en ücra noktasına ulaştırma hayalini paylaştıklarını dile getiren Başkan Çavuşoğlu, festivalin bu yıl Denizli’nin 19 ilçesinde de coşkuyla gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Çavuşoğlu ayrıca köylerde sinema etkinlikleri, yüzme kursları, spor organizasyonları gibi sosyal projelerle Denizli’de herkesin yüzünün güldüğü bir şehir hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, “Bu şehirde sağcısıyla solcusuyla, Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle herkesin bir arada, barış içinde yaşayabildiği bir Denizli hayal ediyoruz. Bugünden sonra da bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.