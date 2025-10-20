Cemal Soyoğul hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu eski İdari İşler Sorumlusu ve APİKAM eski İdari Koordinatörü Cemal Soyoğul hayatını kaybettti. Geçtiğimiz hafta sonu rahatsızlanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan 71 yaşındaki Soyoğul yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Soyoğul için Çarşamba günü cenaze programı yapılacak.

CEMAL SOYOĞUL KİMDİR?

Cemal Soyoğul 6 Aralık 1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Ege Üniversitesi Bayın Yayın Yüksek okulunu bitirdikten sonra Anadolu Ajansı’nda meslek hayatına başladı. Anadolu Ajansı’ndan sonra Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu’nda idare müdürü olarak 20 yıl emek veren Soyoğul, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Prişitina Kent Arşivi ve Müzesi’nde koordinatör olarak 13 yıl görev yaptı. Gazeteci-yazar Gönül Soyoğul ile evli olan Cemal Soyoğul, 2 çocuk sahibiydi.