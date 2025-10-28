Cemil Tugay Cumhuriyet Bayramı kapsamında gençleri ve çocukları ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde düzenlenen 29 Ekim özel oturumunda, İzmir Çocuk Meclisi, İzmir Kent Konseyi Gençlik Merkezi üyeleri, Fransa, Slovenya ve Belçika gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile sivil yurttaşların da yer aldığı genç ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grubu ağırladı.

“İYİLİK, MUTLULUK, BAŞARI, ZENGİNLİK HERKESİN HAKKI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, salonda bulunanların yaş ortalamasına dikkat çekerek, “Sizler büyüyeceksiniz. Gençler yetişkin olacak. Biz hepimiz hayatın her evresini yaşamış olacağız. Sadece kendimiz değil, aynı şehri aynı ülkeyi paylaştığımız bütün diğer insanları düşünürsek, şunu bilmeliyiz ki iyilik, mutluluk, başarı, zenginlik herkesin hakkı. Kimse gerçekten aç kalmasın. Kimse evsiz kalmasın. Kimse acı çekmesin, hasta olmasın. Hastalandığında gideceği hastanesi olsun. Her türlü ihtiyacı ile ilgilenen ülkesi, şehri ve belediyesi olsun. Bunu kim yapacak? Bugün ben belediye başkanıyım ama belki bu salonda bir genç benim olduğum konuma gelecek. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bazı şeyleri böyle zihninizde çakılı bilgi gibi tutmalısınız” dedi.

“BİZİM ÜLKEMİZ ÇOK GÜZEL”

Bu dünyanın en güzel ülkelerinden birinde, en güzel şehirlerinden birinde yaşadıklarını belirten Başkan Tugay, “Ülkemizin daha güzel olmasını istiyoruz. Bunun için bana da benimle çalışan arkadaşlarımıza da siz güzel çocuklarımıza da düşen görevler var. Burada gördüğünüz her şey aslında size ait. İçinde bulunduğumuz fuar alanı, denizler, dağlar, bu ülkeye ait bütün varlıklar size ait. Bunun her zaman bilincinde olun” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Atatürk'ün 102 yıl önce kurup da Türk milletine hediye ettiği bu güzel rejim, onlara kendini yönetme hakkını verdiği rejimdir. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü bizi yönetecek insanları bizler seçtiğimiz sürece, yanlış şeyleri değiştirme şansımız olacak. O nedenle güzel ama bunun yanında şunu da bilmek lazım. Bilinçli, aydın bir halk doğru seçimler yapar. Sizler ne yaşadığınızı bilen insanlar olmalısınız. Bunun da yolu çalışmak ve öğrenmek” diye konuştu.

“BARIŞ VE DOSTLUK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN”

Özellikle çocuklar ve gençlerin eşit şartlara sahip olması için çalıştığını, mücadele ettiğini dile getiren Başkan Dr. Cemil Tugay, “Hiç kimse zengin veya yoksul diye farklı imkanlara sahip olmamalı. İnançlarından ötürü insanlar ayrımcılığa maruz kalmamalı. Sizler de hayatınız boyunca hem kendi haklarınız için hem de başka insanların hakları için mücadele etmelisiniz. Onların haklarının savunucusu olmalısınız. Çok güzel çocuklarsınız. Kendi güzelliğinizin değerinin farkında olun. Benim belediye başkanlığım döneminde çocukların daha fazla oyun alanı olacak. Daha fazla spor alanı olacak. Çocuklar daha fazla eğlenecek” diye konuştu.

“BİR ÜLKE BÜTÜN ÇOCUKLARI EĞİTİMLİ VE MUTLU OLDUĞU ZAMAN YÜKSELİR”

Çocuk Meclisi üyelerinden Nil Tarakçı 29 Ekim'in herkes için çok değerli ve önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etti ve bize önemli bir hazine bıraktı. Atatürk çocukları çok seven hatta onlarla oyun oynayan bir insandı. Bizim mutlu, özgür ve eğitimli olmamızı isterdi. Cumhuriyet sayesinde her çocuk eşit haklara sahip oldu. Kızlar erkekler gibi eğitim alabiliyor, hayallerinin peşinden gidebiliyordu. Bir ülke bütün çocukları eğitimli ve mutlu olduğu zaman yükselir” dedi.

“CUMHURİYETİN KAZANIMLARINI KORUYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

Çocuk Meclisi üyelerinden Mehmet Selim Mert ise Cumhuriyetin 102 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu anımsatarak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk, ülkemizin geleceğinin gençlerin ve çocukların ellerinde olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin kurucu kadroları çocuk ve gençlerin eğitimi için büyük eğitim devrimi başlattı. Cumhuriyet devrimlerinin hepsi de çocukların geleceği, gençlerin çağdaş, üretken, özgür ve eşit bireyler olarak yetişmesi hedefi ile hayata geçirildi. 102 yıl önce bugün burada Atatürk’ün çocukları olarak bizler Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacağımıza söz veriyoruz.”

“MÜCADELE CEPHEYE KOŞAN GENÇLERİN AZMİ İLE KAZANILDI”

Gençlik Meclisi Sekreteri Nil Seliz Ulus da 102 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin, bir zümrenin değil halkın iradesi olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunun ilanıdır. Bu iradenin en ön safında tam bağımsızlık inancı ile haykıran Tıbbiyeli Hikmet’in ruhu ile gencecik fidanlar vardı. Milli mücadele, vatanı için cepheye koşan gençlerin azmi ile kazanıldı. Cumhuriyet ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen başkomutanın bu toprağın gençlerine olan sarsılmaz inancı ile kuruldu. O gün cephede olan bu gençlik ruhu, bugün bu sıralarda” dedi.

“CUMHURİYET MİLLETİN TAMAMININ ESERİDİR”

Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Eren Balıkçı ise Cumhuriyetin kendilerine bırakılan bir miras olduğunu vurguladı. Balıkçı, “Cumhuriyet, omuz omuza vererek güçlendireceğimiz bir emanettir. Bu emanetin anlamı çalışmak, birleşmek ve kimseyi geride bırakmamaktır. Bu ülkenin geleceğine inanan gençler olarak yan yana ve omuz omuza duruyoruz. Bizim birlikteliğimiz, Atatürk’ün mirasının emin ellerde olduğunun güvencesidir. Cumhuriyet sadece kürsülerden konuşanların değil milletin tamamının eseridir. Bu bayram hepimizin bayramı” diye konuştu.