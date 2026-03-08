Cemil Tugay'dan 8 Mart mesajı: 'Herkesin bu mücadelenin parçası olması gerekir'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki Mahallesinde yapımı tamamlanan Gülşah Durbay Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı.

Manisa’da seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevini yürütürken mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren merhum Gülşah Durbay’ın adını taşıyan merkez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kapılarını açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Durbay’ın anne ve babası Fatma ile Osman Durbay’ın da yer aldığı programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan ve Salih Uzun, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Genel Merkez yöneticileri, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP İzmir Örgütü’nün ilçe başkanları ve yöneticileri, İzmir ve Manisa’da görev yapan belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşmalar öncesinde, Gülşah Durbay’ın yaşamından kesitlerin yer aldığı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile kadın mücadelesinin önemini anlatan kısa filmler gösterildi.

“KAYBINDAN SONRA ÜZÜNTÜMÜZ DİNMEDİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, açılışta yaptığı konuşmada Gülşah Durbay’ın adının böyle bir yaşam merkezinde yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Durbay’ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Tugay, “Kaybından sonra üzüntümüz dinmedi. Nezaketi, zarafeti ve ilkeleriyle çok iyi bir CHP’liydi. Manisa’da ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle özellikle genç kızlara örnek oldu. Onu kaybetmiş saymıyoruz; adını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“İZMİR CUMHURİYETİN KENTİDİR”

Güncel konulara değinen Tugay, “Türkiye’de kadınların ve gençlerin en özgür yaşadığı, haklarının en çok korunduğu ve sosyal ile iş yaşamında saygı gördüğü kent İzmir’dir. İzmir, Cumhuriyet’in kentidir. Atatürk’ün en değer verdiği şehirlerden biri olmuş; annesini bize emanet etmiş, buradan bir kadınla evlenmiş ve İktisat Kongresi’ni burada düzenlemiştir. Kentimiz cumhuriyetçi, yurtsever ve doğaya, insana saygılıdır. Atatürk’ün bu mirasını hep koruduk ve gereken duruşu gösterdik. Geriye gitmeyi amaçlayanların İzmir’i sevmesini beklemiyoruz. Biz ise sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin her yerinde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle örnek olmaya devam edeceğiz. İzmir’le, İzmir’in kadınları ve cumhuriyetçi insanlarıyla gurur duyuyoruz ve onları temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

“MÜCADELEYİ LAFTA DEĞİL GERÇEKTE YAPMAK GEREKİR”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde konuşan Tugay, “8 Mart sadece kutlama günü değildir; hak arama ve mücadele günüdür. Ancak ben yine de bir kutlamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu gün, Gülşah gibi, mücadele eden kadınları anma ve onların hak ve özgürlük mücadelesini kutlama günüdür. Kadın hakları için mücadele edecek kişiler sadece kadınlardan ibaret değildir. Annesine, kardeşine, kız çocuğuna saygısı olan herkesin bu mücadelenin parçası olması gerekir. Bu mücadeleyi lafta değil, gerçekte yapmak gerekir. Kadınların yanında yer almak ve onları desteklemek şarttır. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Yeryüzünde her şey kadının eseridir.’ Türkiye’nin ilerlemesi ve sorunların çözümü için kadınların her alanda erkeklerle eşit olması şarttır. Önce kafalarda değişim, sonra eylemlerde değişim gereklidir. Bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Bu güzel tesis Güzelbahçe’mize hayırlı olsun” dedi.

ATABAY'DAN DURBAY AİLESİNE TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, “Gülşah’ın ailesine teşekkür ediyorum. Bir anne ve babanın ne kadar yol açtığını biliyorum; gözyaşlarıma hâkim olamadım. Bu büyük ve acı bir kayıp. Gülşah gibi başkanlar çoğalacak; aramızda varlar ve çıkacaklar. Onların savaşçı ruhlarına destek olan, özgüveni yüksek erkeklerle çalışıyoruz, bu çok önemli. İzmir’deki eşitlik ve özgürlük ruhunu yaymayı amaçlıyoruz. Kadın yoksulluğunun farkındayım. Kadın, toplumun yüzde 50’sine sahip önemli bir güçtür. Ailesine, böylesine değerli ve güçlü bir kadın yetiştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“DURBAY AİLESİNİN MÜTEVAZİLİĞİNİ GÖRDÜM”

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Durbay ailesinin tevazusunu ve halkla bütünleşik duruşunu cenazede görmüştüm. Bu mütevazilik Ferdi Başkan’da da, İzmir’de Cemil Başkan’da da ve vekillerimizde de var. Mücadele ediyoruz ve halkın arasındayız. Bu merkezin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“BİR TABELA OLARAK KALMAYACAK”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Açtığımız yaşam merkezi ile Gülşah her yönüyle Güzelbahçe’de yaşayacak. Burası sadece bir tabela olarak kalmayacak. Merkez, her zaman kadınlar için en büyük mücadeleyi vereceğimiz bir yer olacak. Kadının ve gencin olmadığı yerde iktidar kurulamaz. Hep birlikte ayağa kalkalım” dedi.

“ARTIK ONUN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BİZLERE DÜŞECEK”

Durbay’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, “Gülşah çok inatçı, çalışkan, inançlı birisiydi. Hastalığına rağmen çalıştı. Gülşah Durbay gençler için bir idoldür. Hayalleri vardı, onları söylerken bile heyecanlanıyordu. Bu merkez onun hayallerinden biri olacak. Artık onun hayallerini gerçekleştirmek bizlere düşecek” diye konuştu.

MOR BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Duygu Yılmaz, Yelki Mahalle Muhtarı Ayşe Görgülü, Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek de konuşmalarında yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti paylaştı. Şiddet ve kadınlara yönelik cinayetlere tepki göstermek amacıyla mor balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Tugay ve protokol üyeleri yeni açılan yaşam merkezini gezdikten sonra tören sona erdi.