Cemil Tugay'dan net mesaj: Özgür Özel’in yanındayız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kararı, ibret vesikası olarak yorumlayan Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini açıkladı.

Tugay’ın açıklaması şu şekilde;

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek gücü; örgütlerinden ve üyelerinden gelir. Partimizi ayakta tutacak olan şey kişisel hesaplar değil, demokrasiye ve halkın umutlarına sahip çıkma kararlılığıdır. Partimizin örgüt iradesi de, halktan aldığı güç de yok sayılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır.

Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; Elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız.”