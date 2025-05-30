Cemil Tugay’dan sendikaya uzlaşı çağrısı









İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan DİSK Genel-İş Sendikası’na üye 23 bin işçi, 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattığı grevi sürdürüyor. Sabah saatlerinde Konak’ta buluşarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyen işçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzlaşı çağrısı yaptı.

Tugay, greve ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “TİS görüşmelerinde dün ne yazık ki bir uzlaşmaya varılamadı. Uzlaşma için yapabileceğimiz özveriyi gösterdik ve elimizden geleni yapmaya hazırız. Şartlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz. Ancak biz masa başında içinde bulunduğumuz şartlarla ilgili anlayış ve uzlaşı beklerken, sendika yöneticilerinin bir taraftan işçilere ve basına yanlış bilgiler aktardığını, diğer taraftan sokaklarda güç gösterisi ortaya koyma peşinde olduğunu üzülerek izliyoruz. Sendika uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli. Bu grev bitmeli. Gelişmelere göre teklifimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.