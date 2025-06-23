Cemil Tugay’dan “turizm konseyi” önerisi

İzmir'in turizm dinamikleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda İzmir'in turizm potansiyeli, sorunlar, yapılması gerekenler gündeme geldi. Sektör, sorunları, yapılması gerekenleri ve istekleri anlattı.

TUGAY: TIKANMIŞLIK HALİ VAR

Kentin tüm değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İçinde bulunduğumuz dönem, hem ulusal hem de uluslararası açıdan ekonominin sıkıştığı, yatırımların biraz daha zor yapıldığı bir dönem. Bu nedenle istihdam da, üretim de olumsuz etkilenmiş durumda. Bunlardan İzmir de olduğu gibi etkileniyor. İzmir’in kalkınması açısından turizm önemli. Ancak bütün pozitif iyi niyetli adımlara rağmen diğer taraftan bir tıkanmışlık hali var. Sanki bir türlü çözemediğimiz sorunlar ve aşamadığımız konular var. En baştan şunu söyleyeyim; bu konu sadece tek toplantıda konuşulup halledilecek bir konu değil, süreklilik sağlanması lazım. Bu birlikteliği sürdürmemiz lazım. Hepimiz bu şehri seven, gelecekle ilgili de varlığını İzmir’de sürdürmeyi düşünen insanlarız. Bu masanın etrafında yabancı kimse yok. Bu iyi niyetli birlikteliğin bundan sonra, turizm konseyi gibi bir yapıyla yoluna devam etmesini, periyodik olarak toplanmasını ve sorunları konuşmaya devam etmesini teklif ediyorum. İzmir’in turizm konseyini oluşturalım. Konsey yapısıyla ayda bir kez toplanalım diye öneriyorum” dedi.

“2 ALTERNATİF YOL ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

Tanıtımın çok önemli olduğuna değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, bu çalışmanın profesyonelce yapılması gerektiğini söyledi. Adnan Menderes Havalimanı’na ulaşım hakkında konuşan Tugay, “Havaalanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı kolaylaştıracak 2 alternatif yol için proje çalışması yapıyoruz. Bir tanesi Gaziemir’deki Fuar İzmir arkasından, bir tane de Buca tarafından. Benim en önem verdiğim konulardan birisi. ESBAŞ’ın önünde trafiğin ne kadar sıkıştığını ben de görüyorum. Ulaştırma Bakanlığı'yla da görüştük. Mümkün olan en kısa sürede bu yolu yapacağız. Biraz daha sabır gerekiyor” dedi.

“TURİZMİN İL BAZLI ÜST ÖLÇEKLİ PLANLANMASINA İHTİYAÇ VAR”

Başkan Dr. Cemil Tugay, turizmin il bazlı üst ölçekli planlanmasına ihtiyaç olduğunu da söyledi. Tugay, “Kim gelirse gelsin havaalanından, limandan şehir merkezini görerek gidiyor. O yüzden İzmir'le ilgili genel kanaat şehir merkezi üzerinden oluşuyor. Temiz olmayan, yolları bozuk olan, toz toprak içinde olan, bakımsız görünen, aydınlatması yetersiz olan bir şehri; sadece Selçuk’la, Efes’le, Çeşme ile, Foça'yla sevemez insanlar. İzmir’in merkezinin herkesin beğeneceği hale gelmesi lazım. Biz bunun farkındayız. Şüpheniz olmasın” dedi.

“PLANLAMADAN OLMAZ”

Planlamanın önemine vurgu yapan Tugay, “İşin başarılı olmasını isteyenler planla çalışır, planlamadan olmaz bu iş. Bir plan yapalım ve o planı takip edelim, uyalım. Bundan 5-10 yıl önce Urla böyle konuşulmuyordu, Çeşme’de farklı planlar vardı. Artık Efes eski Efes değil, daha popüler hale geldi. Kemeraltı’nın da, Kültürpark’ın da, Kadifekale ve Agora’nın da, eski liman bölgesinin de daha cazip hale gelmesi için çok özel bir çalışma yaptırıyorum arkadaşlarıma. O yüzden bu konu, burada bırakılacak bir iş değil. Sürekliliği olması lazım, periyodu, ritmi, ahengi olması lazım. Bu nedenle sizlerin desteğini tekrar talep ediyorum. İzmir dünyanın en güzel yerlerinden birisi, biz çok seviyoruz. Hakkını vermemiz lazım” diye konuştu.

“KISA, ORTA VE UZUN DÖNEM HEDEFLERİMİZ OLMASI LAZIM”

City of İzmir çalışmasını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “Altlık olarak kabul edip bunun üzerine gitmek faydalı olabilir” dedi. Seda Kaya Ösen, “Plan program yapmak da çok önemli. Kısa, orta ve uzun dönem hedeflerimiz olması lazım. Kısa dönemde yapabileceğimiz, hazırda olgunlaşmış bazı çalışmalar ile de turizmde artış sağlayabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu. Daha önce yapılmış ancak hayata geçmemiş projelerden de bahseden Seda Kaya Ösen, projelerin güncelleme yapılarak kısa vadede hayata geçebileceğinin altını çizdi.

“HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ”

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, “İzmir turizmine elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu toplantının periyodik olarak belli bir takvimde olması, bir komite ya da konsey oluşturulması için katkı sağlamaya hazırız” dedi.

“ÇOK TEMİZ BİR KENT MERKEZİ OLMALI”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Çok temiz bir kent merkezi olmalı, gecekondulardan ve kaldırım işgallerinden arındırılmış. Bu konuda da çok yoğun bir çalışma var. Turizm toplantılarına esnaf odalarının da katılması gerektiğine inanıyorum. Roma Agorası gibi bir yerimiz var. Agora’dan Kemeraltı’na giriyorsunuz. Ama İkiçeşmelik’te masa, sandalye, çamaşır makinesi satanların arasından… Esnaf birliğinin de desteğini alarak İkiçeşmelik'in temizlenmesinin bu kentin turizmine yapılacak en büyük katkılardan biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

YAZ TURİZMİNDE ARTAN NÜFUSA DİKKAT ÇEKTİ

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Yaz kış nüfusu arasında uçurum fark olan belediyeler en basit hizmetleri, temizlik, çevre, çöp bile veremez durumda. O nedenle bir yasal düzenlemeyle ortalama nüfus belirlenip ona bağlı İller Bankasından hak edişin düzenlenmesi gerekir” dedi.

“KOL KOLA GELMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Turizm İzmir son derece önemli. İzmir’de turizm olmadan hiçbir şey olmaz. Kol kola gelmemiz son derece önemli” şeklinde konuştu.

KİMLER KATILDI?

Sektörün birçok paydaşının yer aldığı toplantıda CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marim, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve İzmir Ticaret Odası temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Fuarcılık ve Turizm Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, ilçe belediyelerin başkan vekilleri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizm derneklerinin başkanları ile temsilcileri, birlik temsilcileri, sektör profesyonelleri, havayolu şirketlerinin ve otellerin temsilcileri de hazır bulundu.