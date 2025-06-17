Cemil Tugay: Duyarsız olmaya kimsenin hakkı yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnci Vakfı tarafından üçüncü kez düzenlenen Hasat Hibe Programı’nın finaline katıldı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada 2025 finalistleri proje sunumlarını yaptı. Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü, gençlerin sosyal fayda odaklı ve sürdürülebilirlik temelli projelerini desteklemeye yönelik bir proje olan Hasat Hibe Programı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi de sürdürülebilirlik alanında katkı sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü olarak görev yapan Enver Emre Uysal, İnci Vakfı Güç Kaynağı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök ve finalistlerin yer aldığı programda destek kazanan projeler de açıklandı.

“İZMİR’E KÖTÜ DEMEK İÇİN KÖTÜ BİR İNSAN OLMAK LAZIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, içinde yaşadığımız şehrin, zamanın güncel sorunlarına baktığınız zaman kendimizi iyi hissetmediğimizi belirterek “Bunun nedeni İzmir’in kötü bir şehir olması değil. İzmir çok güzel bir şehir. İzmir dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. İnanılmaz bir doğal yapısı, muhteşem bir körfezi var. Eşi benzeri az bulunur Kuş Cenneti burada. Havzalarında inanılmaz tarım toprakları, doğal kaynaklar var. Adeta bu şehir insanlara ‘Gelin buraya yerleşin, bu güzelliklerin keyfini çıkarın, tarım yapın, hayvancılık yapın, deniz kenarında oturun, şarkılar besteleyin’ demiş. İnsan, güzelliğe aşık, iyilik arayışında olan bir varlık. Bu güzellikleri görmezden gelemediği için gelmiş buraya yerleşmiş. Burası, Homeros’un da yaşadığı topraklar, tıbbın da doğduğu topraklar olmuş. Ama bu şehir en güzel yaşam şeklini ticaret yapmakta, liman kurmakta bulmuş. İzmir bu şekilde muhteşem çoklu bir kültüre de ev sahipliği yapmış. Bunların izlerinin üzerinde yaşıyoruz, bu izlerle komşuyuz. Bunlar sadece arkeolojik miraslar değil. İzmir’e kötü demek için kötü bir insan olmak lazım. Böyle bir şehre kötü denmez” dedi.

“GELİŞME, KALKINMA, BÜYÜME DERKEN SINIRLARI AŞTIK”

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara değinen Başkan Tugay, “Hiçbir zaman görmediğimiz kadar sıcaklık rekorları görüyoruz, kuraklığı yaşıyoruz. Çevremizdeki ekosistemin değiştiğini net olarak görüyoruz. Biz nerede hata yaptık? Bu önemli bir soru. Gelecekte ne olacak? Biz yaşarken ne göreceğiz? Bizim çocuklarımız ve torunlarımız ne görecek? Bu sorular akla geliyor. Biz elimizdeki kaynakların sınırlı olduğunu algılayamamakla hata yaptık. Gelişme, kalkınma, büyüme derken sınırları aştık. Cahil olmaya ve duyarsız olmaya kimsenin hakkı yok. Ne yaşadığımızı ve ne yaşayacağımızı doğru görmemiz, bilimle, akılla, mantıkla yol almamız gerekiyor. Bunların zorunluluğu içindeyiz. İnsan, özel bir varlık. Bu durum insanlığa yakışmıyor” diye konuştu.

“UMUT HER BİRİNİZDE”

Başkan Tugay, kapıdan kapıya atık toplama projesini İzmir’de hayata geçirdiklerini de belirterek “8 mahallede evlerde ayrıştırarak çöpleri toplamaya başladık. 2 senelik bir hedef koyduk. İzmir’in tamamında çöpleri evlerden ayrıştırarak toplamaya başlayacağız. Bunu zorunlu hale getireceğiz. Artık geri dönüşüm atığını kimse normal çöpe atamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok duyarlı ve çalışkan. Sorunları çözmek lazım. Mazeretler önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız gıda krizini, açlığı açıklamaya yetmeyecek. Bu mazeretleri kimse dinlemeyecek. Umut sizde. Umut her birinizde. Ama bunu israf etmemelisiniz. Bu umudu büyütmek, yaymak için bugüne kadar ne yaptıysanız onun on, yüz katı kadar çaba göstermelisiniz. Durmamalısınız. Dünyayı sizler gibi insanlar kurtaracak. Bu duyarlılığa sahip insanlar daha cesur, girişken, daha aktif olmazlarsa sorunlar çözülmeyecek. Ben son nefesimi verdiğim ana kadar bu mücadelenin bir yerinde, bir parçası olacağım” diye konuştu.

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Enver Emre Uysal, Sürdürülebilir Bir İzmir Çağrısı’nın önemine dikkat çekti. Şube Müdürü Enver Emre Uysal, Başkan Tugay’ın öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan örnekler verirken, “Bugün burada bir çalışma yaparken ayak izlerimize çok dikkat ettik. Bu farkındalığı biraz göstermek istiyoruz. Bu durumun tüm hayatımıza etki edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İnci Vakfı Güç Kaynağı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez de, “Bugün burada geleceğe dair kolektif bir umut için buluştuk. Umut da tıpkı bir tohum gibidir, emekle, sabırla buluştuğunda filizlenir. Hasat hibe programı da bu. Yalnızca bir hibe desteği değil. Bir yaklaşımın ifadesi. Sürdürülebilir bir dünya olmadan diğer tüm miraslar anlamını yitiriyor. Gelin geleceği birlikte tasarlayalım. Gelecek hasadı hepimize ilham ve cesaret getirsin” diye konuştu.

Kurumsal faaliyetlerinden örnekler veren İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök ise, “Çevreye, topluma, tüm paydaşlarımıza ortak fayda yaratmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak sadece iyi bir hedef değil kuşaklar arası bir görevdir” dedi.

Başkan Tugay, Sürdürülebilir1İzmir Ödülü ile Sürdürülebilir1İzmir Jüri Ödülü’nü proje ekiplerine takdim etti.

HASAT HİBE PROGRAMI

Hasat Zamanı 2025 etkinliği, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik sponsorluğuyla yürütülen Hasat Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin kamuoyuna tanıtıldığı ve ödüllerin takdim edildiği bir paylaşım ve görünürlük buluşmasıdır.

Bu yılki özel çağrı olan Sürdürülebilir1İzmir, BM’nin 11. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” odağında kurgulandı. Etkinlik, genç akademisyenlerin ve araştırmacıların kente dair sürdürülebilirlik perspektifiyle geliştirdiği fikirleri kamuoyuyla buluşturuyor, yerel yönetimle bilgi toplumu arasında köprü kuruyor.

Etkinlik, aynı zamanda disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen projeler üzerinden İzmir’in doğa dostu, krizlere dayanıklı, adil ve kapsayıcı bir şehir olma vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikte yer alarak gençlerin bilgi ve yaratıcılığını İzmir’in sürdürülebilirlik hedefleriyle buluşturmayı hedefledi. Sadece finansal destek sunmak değil, aynı zamanda bilimsel fikirlerin politikayla, stratejik yönetişimle ve yerel halkın ihtiyaçlarıyla buluşmasını sağlamayı önemsedi. Hasat Hibe Programı Sürdürülebilir1İzmir Özel Çağrısı, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonunda şekillenen sürdürülebilirlik temelli dönüşümün kamusal bir parçası.