Cemil Tugay: Gözümüz gibi korumamız gerek

Küçük Menderes Havzası’nın zengin topraklarından yetişen, lezzetiyle ün yapan Beydağ kestanesinde hasat devam ediyor. Bölgenin kestane üreticileriyle buluşmak için Beydağ’a giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Erikli Mahallesi’nde kestane hasatına katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay’a Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, belediye bürokratları, muhtarlar ve Beydağlı üreticiler eşlik etti. Erikli Mahallesi’ndeki köy meydanında geleneksel usullerle hazırlanan kestaneler fırınlara yerleştirildi. Başkan Tugay, program kapsamında zeytin hasadı yaptı ve yeni zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

“HASTALIĞA DİRENÇLİ AĞAÇLAR DAĞITIYORUZ”

Ziyarette Beydağlı üreticilerle sohbet eden Başkan Tugay, kestanede yaşanan hastalıklar ve tedavi süreçleri, kalite, rekolte gibi konularda bilgi aldı. Başkan Tugay, “Kestane çok değerli, gözümüz gibi korumamız gereken bir ürün. Her yerde yetişmiyor ama yetiştiği yerlerde de ciddi bir gelir sağlıyor. Bu bölgemizdeki kestanelerin büyük bir bölümü ihracata gidiyor. Kestanede başa bela gibi birkaç hastalık var. Büyükşehir Belediyesi olarak hastalığa dirençli ağaçlar dağıtarak, hastalıklarla mücadele ederek üreticilerimize destek oluyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÜRETİMİ DESTEKLEYİP SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda teknoloji kullanımını teşvik etmeyi istediklerini belirten Başkan Tugay, “Bir taraftan üretimi destekleyip, bir taraftan sosyal yaşamı güçlendirmek için belediye başkanlarımızla planlama yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizle, vatandaşlarımızdan duyduğumuz isteklerle çalışmalarımıza daha iyi yön veriyoruz” dedi.

BAŞKAN BAŞARAN: İZMİR İÇİN BİR KATMA DEĞER

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise “Kadim orman ağaçları olan kestane, bölgemiz için, İzmir için bir katma değer. Yüksek oranda yurt dışına giden, ülkemize kazanç sağlayan bir ürün. İnsanlarımızın ciddi bir geçim kaynağı. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, her alanda olduğu gibi tarımın, bölgemizin yanında. Bugün kestane ve zeytin hasadı yaptık, zeytin ağacı diktik. Tarım ilçesi Beydağ’da başkanımız hiçbir zaman desteğini bizden esirgemiyor. Bugün Beydağ için güzel bir gün” şeklinde konuştu.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önemli ihracat ürünlerinden İzmir kestanesinin korunması, geliştirilmesi ve katma değer yaratması için Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere kestane üreticilerine hastalıklar ve zararlılarla mücadele için eğitimler veriyor. Kestane kanseri ile mücadele kapsamında, son bir buçuk yılda 3 bin 855 litre ardıç katranı, 5 bin 260 litre çamaşır suyu, 1 ton 641 kilogram göztaşı dağıtımı yapıldı. 2024 yılında kestane gal arısı zararlısıyla mücadele kapsamında, 22 mahalleye 3 bin 90 zararlıya dayanıklı “ertan” çeşidi kestane fidanı dağıtıldı.