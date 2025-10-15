Cemil Tugay: İklim krizi ile mücadeleye herkes destek vermeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili ve Avrupa Birliği (AB) İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Yöneticisi Patrick Child’ı ağırladı. Başkan Tugay’ı makamında ziyaret eden Patrick Child, kente dair gözlemlerini anlattı. Tugay ve Child daha sonra İklim Yurttaş Meclisi üyeleri ile İzQ Girişimcilik Merkezi’nde bir araya gelerek Yurttaş Meclisi’nin oturumuna katıldı ve üyelerin sorularını yanıtladı.

“SİZLERİN SÜRECE KATILDIĞINI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim krizi ile mücadele çalışmalarını geniş bir alanda sürdürdüğünü, bu çalışmalardan birinin de İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi olduğunu ifade eden Tugay, İzmir’in AB üyesi kentler dışında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olduğunu anımsattı. İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefini anlatan ve Yurttaş Meclisi’nin de bu anlamda çok önemli olduğunu aktaran Başkan Tugay, iklim krizi ile mücadeleye yönelik çalışmalarda belediyelerin yanı sıra başta üniversiteler ve gençler olmak üzere bireylerin, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de yer alması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Tugay, “İzmir’de 10 üniversite var. Buralarda da 200 bin civarında üniversite öğrencisi okuyor. Genç nüfusun bu konularda çalışması çok önemli. Yurttaş Meclisi’nde yer alan İzmirlilerin de bu sürece katıldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yurttaşları iklim politikalarına dahil eden ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturan İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi projesi çok doğru bir çalışma. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz bu modelin başarısı, Türkiye'de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına öncülük edecektir” dedi.

“KENTLER FARKLI, SORUNLAR ORTAK”

Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili ve Avrupa Birliği (AB) İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Yöneticisi Patrick Child, İzmir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İzmir büyük ve refah bir kent. Avrupa Komisyonu'nun iklimle mücadele konusundaki çağrısını kabul ederek AB üyesi kentler dışında misyon etiketini alan ilk kentlerden biri. Bu alanda öncülük yapması çok önemli. Yaptığım ziyaretlerde bu kentin iklim amaçlarına ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Misyonun en güçlü yanı birbirimizden öğreniyor olmamız. Avrupa kentlerinde de iklim nötr için çalışmalar yapılıyor. Kentler farklı ama ortak sorunlar var. Yenilenebilir enerjiye geçiş gibi. Bunun çok güzel örneklerini de gördük” dedi.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı (İZPA) Prof. Koray Velibeyoğlu da buluşmanın önemine değinerek, İzmir İklim İçin Yurttaş Meclis çalışmasının kente değer katacağını söyledi.

İZMİR’İN DÜŞÜK KARBONLU ŞEHİR OLMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturarak “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesini hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor. 50 kişiden oluşan ekibin yürüttüğü çalışmalar, 15 ay sürecek. Proje, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine katkı sağlayacak.