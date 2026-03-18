Cemil Tugay: İzmir’i birlikte büyüten büyük bir aileyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda belediye personeli ve bürokratlarla bayramlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve yöneticilerin katıldığı törende belediye personelinin aileleri de Başkan Tugay’la bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmasında önemli mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sizler yalnızca çalışanlar değil, bu kentin her köşesindeki temsilcilerisiniz. Yaptığınız her işte sadece bir görevi yerine getirmiyor, aynı zamanda İzmir adına karar veriyorsunuz. Attığınız her adım, bu kurumun karakterini belirliyor. Bu belediyenin gücü binasından değil, sizlerin sorumluluk duygusundan geliyor. Her biriniz bu kentin vicdanısınız. Bu kurumun gerçek sahipleri sizlersiniz. Siz işinizi sahiplenmezseniz bu şehir eksik kalır. Sizin emeğiniz olmadan İzmir, sadece bir coğrafya olur. Ben tek başıma bir belediye başkanıyım; ancak sizlerle birlikte İzmir’i yöneten büyük bir ailenin parçasıyım. Bu kapıdan içeri girdiğinizde yalnızca mesaiye başlamıyorsunuz; İzmir’in umuduna, yarınlarına ve huzuruna da sahip çıkıyorsunuz” dedi.

“BU ŞEHİR SİZİN EMEĞİNİZLE AYAKTA”

Konuşmasında elinden geldiğince kurumdaki bürokrasiyi ve hiyerarşiyi azaltmaya, mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalıştığını kaydeden Başkan Tugay, şunları söyledi:

“İnanıyorum ki İzmir, arkasında hizmet için yüreği çarpan insanların oluşturduğu aydınlık ve güzel günler görecektir. İzmir’in her sokağında sizlerin ayak izi var. Her parkında, her gülümsemesinde sizlerin emeği ve payı bulunuyor. Ben yurttaşlar adına görev yapan, bu makamda geçici olarak bulunan bir temsilciyim. Belediyenin gerçek sahibi halktır. Halk adına bu kurumu sahiplenenler ise sizler, belediye çalışanlarısınız. Elbette yorulacağız; zor bir iş yapıyoruz. Ancak İzmir’in mutluluğunu gördükçe bu yorgunluk bizim için bir madalyaya dönüşecek. Bu nedenle işinizi severek yapmalısınız. Çünkü bir iş sevgiyle ve sahiplenilerek yapıldığında bu kentte adeta çiçekler açar”.

“İNANIRSANIZ İZMİR DÖNÜŞÜR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yalnızca sorun çözen insanlar olmadıklarını vurgulayarak; “Aynı zamanda İzmir’in hayallerini gerçeğe dönüştüren, bunu birlikte inşa eden büyük bir aileyiz. Siz inanırsanız İzmir dönüşür. Siz isterseniz İzmir, Türkiye’nin ve dünyanın yıldız şehirlerinden biri olmaya devam eder. Benim en büyük güvencem, İzmir’in her köşesinde onurla görev yapan siz değerli yol arkadaşlarımsınız. Bayramlar paylaşmaktır. İzmir’e hizmet etmenin onurunu ve gururunu sizlerle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Emeğiniz ve sevginizle yükselen, güzelleşen bir İzmir var. Mesai arkadaşınız olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyor, size ve ailenize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum” diye konuştu.