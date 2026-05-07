Cemil Tugay: İzmir’in spor kimliği güçlenmeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde, İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) koordinasyonunda kurulan İzmir Spor Konseyi’nin ilk toplantısı yapıldı. Turizm Konseyi, Tarım ve Çevre Konseyi, Yapay Zekâ Konseyi, Zeytin Konseyi, Arkeoloji Kurulu, Gastronomi ve Gıda Konseyi, Yapı Teknolojileri Konseyi, Eğitim Konseyi gibi yapıları kurarak kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren Başkan Tugay, bu kez “spor kenti İzmir” için ortak aklı devreye soktu.

Kentin spor altyapısı ve tesis kapasitesinin değerlendirilmesi, spor hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması, aktif yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan konseyin ilk toplantısı İzQ Girişimcilik Merkezi’nde yapıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren ilgili birimlerin temsilcileri, akademisyenler, spor kulüplerinin yöneticileri ve milli sporcular katıldı.

“BİR MASA ETRAFINDA KONUŞABİLMEMİZ LAZIM”

Spor Konseyi’nin önemine dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, “Belediye pek çok farklı alanda çalışma yapsa da kentin gelişmesi konusunda yapacakları önem kazanıyor. Bir de şehrin aklı ve iradesi var. Bu akıl, sektörel ya da tematik olarak belli konularda birikimi olan kurumların aklıdır. İzmir’in geleceğini hangi konu başlığında konuşuyorsak, orada kent iradesinin olması gerekir. Farklı kurum ve kişilerin bir masa etrafında bazı şeyleri konuşabilmesi gerekir. Bu, katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Biz bunu benimsedik. Yurttaşların, şehrimizin kurumlarının bir araya geldiği konseyler kurarak, bu konseyler üzerinden bir şeyleri hep beraber ilerletelim diye düşündük” dedi.

“HANGİ BRANŞLARDA ÖNE ÇIKACAĞIZ?”

Kurumlar ve kişiler arasında kopukluk yaşanmaması gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, “Birisinin bu çağrıyı yapması ve bu tür buluşmaları sağlaması gerekiyordu. Biz bunu yaparken belediyeye yardımcı olun demiyoruz. Konu o değil, biz beraber bir karar verelim istiyoruz. Aynı hedefe doğru yürüdüğümüz bir süreci tasarlayalım. Bu olmayacak bir şey değil. Bugün İzmir’in sporda olduğu yeri ve gelecekte olması gereken yeri konuşacağız. İzmir’in spor kimliği güçlenmeli. Hangi branşlarda öne çıkacağız, hangi başarıları hedefleyeceğiz? Bunların tanımlaması yok. İzmir futbolun mu, basketbolun mu, voleybolun mu şehridir? Önceliğin ne olduğuna karar vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

TESİSLEŞMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ, FON KURULMASINI ÖNERDİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise “Sporun temelinde tesis yatıyor. Yetenek olsun niyet olsun, tesis olmadığında olmuyor. Ben bir spor sevdalısıyım. Spor artık bir endüstri. Spor ekonomi demek. Tesis olarak baktığımızda da İzmir’de yarı yola gelmedik. İzmir’in futbol ekonomisinden alacağı payı artırması gerekiyor. Milli maçlara, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmak apayrı bir öneme sahip” dedi. Başkan Özgener, spor fonu kurulması yönünde öneride bulundu.

BAŞARI VE ALTYAPI VURGUSU

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de “Mahmut Başkan’a katılıyorum; tesisleşme şart. Cemil Başkan da doğru söylüyor; yöntem ne olmalı? Nasıl bir sıralamayla gideceğiz? Buradaki en önemli şey önce İzmir’i inandırmak. Sporda neredeyiz? Bunu sorgulamalıyız. Üniversite, federasyonlarla olan iş birlikleri çok önemli. Doğru ekonomiyi kurmadan hiçbir şey çözülmüyor. Başarı sağlayıp gündem yaratmamız gerekiyor. Başarıyı teşvik ettiğimizde arkasından altyapı gelir” diye konuştu.

“ÇOCUKLARI KEŞFETMEK VE YETİŞTİREBİLMEK LAZIM”

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, eski milli basketbolcu Hüseyin Beşok da, altyapının önemine vurgu yaparak “Basketbol olarak baktığım zaman çocukların antrenman yapabileceği yerleri kazandırmamız lazım. İzmir’in merkezinde salonlar olabilir. İzmir’in gelişmesi için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Burası sporcu kökeni olan bir yer. Çocukları keşfetmek ve yetiştirebilmek lazım. Büyük tesisler yapılabiliyorsa ne mutlu ama daha fazla antrenman salonları yapmak lazım” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü eski Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Spor yasası çok yetersiz, mutlaka değişmesi lazım. Altyapı zaten kaçınılmaz, tesisleşme önemli. Büyük bir organizasyon alamıyoruz. Salonumuz yok” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Arslan, “Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin bir arada olduğu ortak akıl toplantısında olmak güzel” dedi.

“LOBİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, İzmir’de bakanlık aracılığıyla yapılan yatırımlardan söz ederek, tesisleşme ve spor ekonomisine değindi. Atletizm Federasyonu eski Başkanı ve milli atlet Semra Aksu, İzmir’in 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Dünya Üniversite Yaz Oyunları organizasyonlarına ev sahipliğini yaptığını hatırlatarak, “İzmir o zaman tesislerine kavuştu. Bizim tesisleşmemiz için lobiye ihtiyacımız var. Federasyon başkanlıklarında İzmir olarak yokuz. Yönetim kurullarında bile yokuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Türker Oktay, “Bizim ülke olarak bir spor kültürü eksiğimiz var. Tesisleşme bu işin başında” dedi.

“ÖNCELİK ANALİZ”

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, “Hangi yönde güçlüyüz, hangi yönde zayıfız? Analizini yapmalıyız. Bir il her konuda başarılı olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok öyle bir şey. Biz toplumsal olarak İzmir halkına ve çocuklarına dokunmalıyız” dedi.

“SPOR ELÇİSİ GİBİ KULLANABİLİRSİNİZ”

Milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı ise “Neyle başlayabiliriz denildi, elimizde başarılı sporcu ve hikayelerimiz var. Sporcuları spor elçisi gibi kullanabilirsiniz. Yurt dışındaki organizasyonlara İzmir’deki sporcuları gönderebiliriz. İzmir tanıtımına çok güzel katkı sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI KURUMLAR

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Karşıyaka Spor Kulübü Önceki Dönem Başkanı Turgay Büyükkarcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Arslan, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi eski milli basketbolcu Hüseyin Beşok, Atletizm Federasyonu eski Başkanı eski milli atlet Semra Aksu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Emre Kızılgüneşler, Uluslararası Atletizm Hakemi Kazım Metin Levent, Okçuluk Milli Takım eski antrenörü Cumhur Yavaş, Uluslararası Atletizm Hakemi, Atletizm İl Temsilcisi ve emekli beden eğitimi öğretmeni Hikmet Öncel, milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Türker Oktay, İZVAK Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı ve İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu.