Cemil Tugay: Sağlık alanında yerel yönetimlere daha çok yetki verilmeli

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı görevini yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zonguldak’ta, Zonguldak Tabip Odası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği iş birliği ile düzenlenen “Yerel Yönetimler, Sağlık ve Medya” paneline katıldı. Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay’ın da konuşmacı olarak yer aldığı programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zonguldak’a ilk kez geldiğini ve kenti çok güzel bulduğunu belirtti. Konuşmasında koruyucu hekimliğin önemine değinen Başkan Tugay, “İnsanlar hastalığa yakalanmadan önce koruyucu hekimlik devreye girmeli. İnsanları hasta eden nedir? Bunu düşünmemiz lazım. Bu kadar çok hasta olduğumuza göre insanlarımızı koruyamıyoruz demek. Sağlık konusundaki okuryazarlığımız da düşük. Bir çocuğun 18 yaşına kadar düzenli bir aşılama programı var. Aşılamaya harcayacağınız para 175 dolar. O kadar komik bir rakam ki. Bir enfeksiyon tedavisi bile bundan daha fazla. Asıl maharet insanları tedavi etmek değil hasta olmamalarını sağlamaktır. İnsanın hasta olmasına neden olan faktörleri mutlaka gözlemlememiz ve onlara karşı önlem almamız gerekiyor. Tedavi edici sağlık hizmetlerine harcanan para yerine korumak daha akıllıca bir yatırım olmaz mı?” dedi.

OBEZİTE, ŞEKER VE TANSİYON HASTALIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ülke genelinde sessiz pandemi olarak nitelendirdiği tansiyon, şeker ve obeziteye dikkat çeken Başkan Tugay, “Dünyada hiçbir ülkede bizim kadar tansiyon, şeker hastası ve obez insan yok. Türkiye Avrupa ile kıyaslandığında depresyon artış hızında da en yüksek düzeyde. Gençlerde kaygı bozukluğu iki kat artmış durumda. Madde bağımlılığı var. Sağlık çalışanları çalışma şartlarından ve şiddet olaylarından dolayı tükenmişlik sendromu yaşıyor. İklim krizi insan sağlığını bugün ve gelecekte en fazla tehdit eden küresel risk konumunda. Bunun doğrudan ya da dolaylı etkilerini de mutlaka düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“HAVA KİRLİLİĞİ DE SESSİZ PANDEMİ GİBİ”

Hava kirliliğine de değinen Başkan Tugay, “Havadaki kirlilik her yıl 35 binden fazla insanın ölümüne neden oluyor. Büyük depremler yaşadık, kaybettiğimiz insan sayısını düşünün bir de sessiz sedasız hava kirliliğinden dolayı ölen insanları düşünün. Büyük şehirlerin hepsinde hava kirli. Bin yıl önce de Zonguldak vardı, 500 yıl sonra da olacak. Biz geleceğe nasıl bir şehir bırakmış olacağız? Sürdürülebilir bir çevre sağlığı için bir şeyler yapmamız gerektiğini idrak etmemiz gerekiyor. Koruyucu hekimliği, çevre ve toplum sağlığını önceleyerek sağlık alanına daha fazla kaynak ayırmalıyız. Bu noktada yerel yönetimlere, belediyelere daha çok yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerinde yerel yönetimler çok daha fazla sorumluluk sahibi” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE İÇİN İLHAM KAYNAĞI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yürütülen sağlık hizmetlerinden örnekler veren ve Türkiye’nin ilk ve en köklü belediye hastanesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin çalışmalarını aktaran Başkan Tugay, “Polikliniklerimizle ve evde bakım hizmetlerimizle sağlık alanında Eşrefpaşa Hastanesi’nin Türkiye için bir ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz. Yakında diyabet merkezleri de açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDEM: TUGAY’IN GÖRÜŞLERİ YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Panelde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de kent sağlığından şehir planlamasına, çevre politikalarından medya iş birliğine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, sürdürülebilir şehir yaklaşımının belediyenin tüm çalışmalarında temel alındığını vurgulayarak, karbon ayak izinin azaltılmasının önemine dikkat çekti. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem panelin konuşmacılarına da teşekkür ederek: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın görüşleri bizim için değerli bir yol gösterici olacaktır. Tabip Odamızın Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kargı’nın kent özelindeki değerlendirmeleri ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay’ın katkıları bu panelin ne kadar güçlü bir zemine oturduğunu göstermektedir” dedi.

BAŞKAN TUGAY’DAN ZİYARET PROGRAMI

Başkan Tugay, panel öncesi şehrin endüstriyel mirasını yansıtan Maden Müzesi’ni gezdi. Tarihçi Ekrem Murat Zaman Başkan Tugay’a taş kömürünün tarihi ve üretim aşamaları aktardı. Müzeye ilk kez geldiğini belirten Başkan Tugay, kentin muhteşem bir endüstriye sahip olduğunu ve doğanın insanı çok etkilediğini söyledi. Müze ziyaretinin ardından CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Tugay, İl Başkanı Devrim Dural, il yöneticileri ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. Başkan Tugay’a Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Ayaroğlu da eşlik etti. İl Başkanı Dural, Tugay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Enerjinin ve emeğin başkentine hoş geldiniz. İktidar yolculuğumuzda en büyük dayanağımız yerel yönetimlerimizdir” diye konuştu. İzmir’in selamını getirdiğini aktaran Başkan Tugay ise “Zonguldak bize uzak ama zihnimizde çok özel yeri olan bir kent. Türkiye’de sanayinin gelişmesinde lokomotif kentlerden birisi. Bülent Ecevit’in şehri aynı zamanda. Emeğin şehri. Bu anlamda bizim için çok değerli. Türkiye’nin her yerinde ve İzmir’de de Zonguldak hep özel bir yer olarak bilinir” dedi. “CHP ailesi olarak büyük bir aileyiz” diyen Başkan Tugay, “İl ve ilçe örgütlerimizin çalışmalarını biliyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel çok güzel bir tanımlama yaptı, ‘buralar bizim baba ocağımız’ dedi. Bir yere gittiğimizde önce baba ocağını ziyaret edip sonra programımıza başlıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

HEYKEL VE BASTON HEDİYESİ

Başkan Tugay CHP İl Başkanlığı’nın ardından Zonguldak Belediyesi’ni de ziyaret etti. Ev sahibi Belediye Başkanı Tahsin Erdem makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a isminin yazılı olduğu madenci heykeli ve Devrek bastonu hediye etti.