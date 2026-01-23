Cemil Tugay ve Çağatay Güç’ten İAOSB’ye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP il yönetimi ve belediye bürokratlarından oluşan heyet İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni (İAOSB) ziyaret etti. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni (İAOSB) Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile ATAER A.Ş. Yönetim Kurulu katıldı.

“BELEDİYE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Toplantının açılışında konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Organize Sanayi Bölgelerinin yalnızca üretim yapılan alanlar olmanın ötesinde, kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde de önemli aktörler olduğuna dikkat çekti. İAOSB’nin bugüne kadar hayata geçirdiği ve planlama aşamasında bulunan projeler hakkında bilgi veren Karace, altyapıdan çevreye, istihdamdan sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlıkta İzmir’e değer katmayı hedeflediklerini ifade etti. Kent sorunlarının çözümünde ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Karace, “İzmir’in sorunlarına gücümüz yettiğince katkı sunmak istiyoruz. Belediyelerle düzenli aralıklarla bir araya gelmeyi önemsiyoruz” dedi. Yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iletişimin, sanayi bölgeleri ile kentin ihtiyaçlarının uyumlu şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını belirten Karace, kamu-özel sektör iş birliğinin somut projelerle sahaya yansımasının İzmir’in geleceği açısından kritik olduğunu dile getirdi.

ULAŞIM VE YOL PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyarette, İAOSB çevresindeki ulaşım aksları ve özellikle Koçtaş karşısında bulunan yolun, Mavişehir bağlantısı ve tramvay hattı sonrası bozulan yol altyapılarının iyileştirilmesi gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İAOSB’yi yakından ilgilendiren yol ve köprü projelerinin Büyükşehir Belediyesi gündeminde olduğunu belirterek, ilgili köprü bağlantılarının onay süreçlerinin ve Çiğli Belediyesi ile mutabakatın sağlanmasının ardından çalışmalara başlanacağını ifade etti. Tugay, “Köprü ve kavşak düzenlemeleriyle bölgedeki trafik yükünü ciddi ölçüde azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

DENİZ SUYUNDAN SANAYİ KULLANIM SUYU PROJESİ

Toplantıda İAOSB’nin deniz suyundan sanayi kullanım suyu teminine yönelik çalışmaları da paylaşıldı. Başkan Karace, deniz suyunun arıtılarak sanayi kullanımına kazandırılması amacıyla yürütülen fizibilite ve proje çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda Barcelona’daki örnek tesisin inceleneceğini aktardı. Başkan Tugay ise İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Su Kurulu” ile bu tür projelere bilimsel destek verileceğini belirtti. İAOSB’nin gündeminde yer alan yaşlı bakım evi, sosyal tesisler ve teknik üniversite projeleri de toplantıda ele alındı. Karace, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda yüksek standartlarda bir yaşlı bakım evi ve teknik ağırlıklı bir üniversite kurulmasına yönelik planlamaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Tugay ise sosyal hizmet projelerinin işletme boyutuna dikkat çekerek, bu tür tesislerin kamu eliyle işletilmesinin sürdürülebilirliği açısından önemine vurgu yaptı. Toplantının sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sanayi üretiminin istihdam ve kentsel refah açısından kritik rol oynadığını belirterek, “Belediye olarak sanayi bölgelerinin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarına katkı sunmayı önemsiyoruz. Üretim arttıkça kentin refahı da artar” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise sanayi ve üretimin ekonomik kalkınmadaki belirleyici rolüne dikkat çekerek, iş dünyasıyla diyalog içinde çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

“KALKINMANIN TEMELİ SANAYİLEŞMEKTEN GEÇER”

Toplantıda söz alan İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, kalkınmanın temel dinamiğinin sanayileşme olduğuna dikkat çekti. Karabağlı, “Kalkınmanın temeli sanayileşmeden geçiyor. Sanayileşmenin de lokomotifi organize sanayi bölgeleridir” ifadelerini kullandı. Organize sanayi bölgelerinin yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda istihdam ve nitelikli iş gücünün merkezleri olduğunu vurgulayan Karabağlı, sanayiciler olarak bu süreçte önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Gençlere umut verecek, nitelikli iş alanları oluşturmanın ortak bir görev olduğuna işaret eden Karabağlı, sanayinin güçlenmesinin hem gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi hem de toplumsal refahın artması açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ve hediye takdiminin ardından sona erdi.