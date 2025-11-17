Çeşme Belediyesi’nden Alaçatı’ya yeni eğitim merkezi

Çeşme Belediyesi, kentteki eğitim ve sosyal yaşam alanlarını zenginleştiren önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Alaçatılı Özen ailesinin katkılarıyla inşa edilecek “Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi” için protokol imzalandı.

Alaçatı Mahallesi’nde yer alan ve 470 m² inşaat alanına, 215 m² kapalı alana sahip olacak merkez; 3 sınıfı olan, 36 çocuk kapasiteli bir gündüz bakım evi olarak planlandı. Açık oyun alanları, Alaçatı’nın taş mimarisiyle uyumlu cephe tasarımı, modern eğitim altyapısı ve çocukların güvenliği esas alınarak hazırlanan proje, bölgeye nitelikli bir kamusal eğitim alanı kazandıracak.

Başkan Lâl Denizli, 2026 yılında yapım çalışmaları başlayacak merkez için imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada “Alaçatı’mızın kıymetli ailelerinden Özen ailesine tüm Çeşmeliler adına teşekkür ediyorum. Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi, sadece bugünün değil, geleceğin Çeşmesi için de büyük bir armağan olacak. Bu katkı, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak kalıcı bir miras anlamına geliyor” dedi.