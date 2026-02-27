Çeşme Belediyesi’nden annelere destek ziyareti

Çeşme Belediyesi, erken dönemde çocuğu olan annelere yönelik “Anne Destek Ziyaretleri” uygulamasını başlattı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Annelik yolculuğunun başından itibaren hem fiziksel hem duygusal hem de zihinsel olarak çok yoğun ve bazen yorucu olabilen uzun bir yol Çeşme Belediyesi olarak özellikle erken dönemde çocuğu olan annelerimizin bu yükünü paylaşmak ve kentimizde hiçbir annenin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak için anne destek ziyaretlerimizi başlattık” dedi.

Çeşme Belediyesi proje kapsamında çocukların gelişim süreçleri takip edilirken, annelere de psikolojik ve sosyal anlamda destekte bulunuluyor.