Çeşme’de 32 yıllık tapu sorunu çözüldü

1993 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak tahsis edilen ve 612 konutu kapsayan alanda yaşanan belirsizlik, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin göreve gelmesinin ardından yürütülen yoğun hukuki ve idari çalışmalar sonucunda hak sahibi yurttaşların lehine çözüme kavuşturuldu.

Başkan Denizli’nin göreve gelmesinin ardından Kooperatif Yönetimi ile dayanışma içinde yürütülen hukuk mücadelesinin sonucunda Çeşme Belediye Meclisi’nin 19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınan karar doğrultusunda ilerleyen süreç, bir yıl süren titiz çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.

Belediye’nin Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülen süreçte, hak sahiplerinin mağduriyetini giderecek adımlar atıldı.

Düzenlenen törenle, yıllardır belirsizlik nedeniyle tapularını alamayan 300 hak sahibi vatandaşa tapuları teslim edildi. Başkan Denizli, törende yaptığı konuşmada, “Bu sadece bir tapu teslimi değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve emeğin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Lâl Denizli, süreç boyunca büyük özveriyle çalışan belediye birimlerine, davayı takip eden hukukçulara ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Denizli, “Bugün, Çeşme’de yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmenin gururunu yaşıyoruz. Hak sahiplerinin yüzündeki mutluluk, bize her şeye değdiğini gösteriyor” dedi.