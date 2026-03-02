Çeşme’de Alaçatı Ot Festivali heyecanı başladı

Çeşme Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenleyeceği Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında “En Güzel Ot Fotoğrafını Ben Çektim” başlıklı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Yarışmada, Çeşme’de yetişen otların doğadaki en güzel halini ve festival ruhunu en iyi yansıtan kareler ödüllendirilecek. İki kategoride yapılacak yarışmada 6-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencileri için özel kategori açıldı. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, her katılımcı en fazla iki fotoğrafla başvurabilecek.

BİRİNCİYE ALTIN

Fotoğrafların festival süresince Alaçatı ve çevresinde çekilmiş olması şartı aranıyor. Başvurular dijital ortamda yapılacak. Şartnamenin ıslak imzalı hali ile birlikte, çekilen fotoğrafların A4 boyutunda, 300 gram kuşe kağıda basılmış çıktılarının Alaçatı Ek Hizmet Binası Kültür İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekecek. Fotoğrafların değerlendirmeye alınabilmesi için hem matbu çıktıların hem de imzalı şartnamenin teslimi zorunlu olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi.

Özel kategoride birincilik ödülü tablet, ikincilik ödülü fotoğraf makinesi, üçüncülük ödülü ise bisiklet olacak. 18 yaş üstü kategoride ise birinciye gram altın verilecek.