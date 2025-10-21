Çeşme’de bisiklet rüzgarı esecek

İzmir’in incisi Çeşme’de Veloturk Gran Fondo by Salcano rüzgarı 9’uncu kez esecek. "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğundaki yarış, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid sponsorluğundaki organizasyon Shimano, PT Academy ile Sports International hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da 715 sporcu pedal basacak.

17 ÜLKEDEN 715 SPORCU 3 PARKURDA YARIŞACAK

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, ABD sporcular pedal basacak. Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak.

41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

ENGELSİZ PEDALLAR: EŞPEDAL TANDEM VE PARALİMPİK KATEGORİLERİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme’de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak. Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hybrid araçlarıyla Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya mobilite sponsoru olarak destek verecek. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da Toyota Türkiye, çevreci Hybrid araçlarıyla parkurda sporculara eşlik edecek.