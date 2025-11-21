Çeşme’de çocukları hakları konuşuldu

Çeşme Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 1. Çocuk Hakları Çalıştayı’nı, Çeşme Belediyesi Meclis Salonu’nda çocukların katılımıyla yaptı. Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem haklarını kendi cümleleriyle ifade etti hem de resimleri, dövizleri ve konuşmalarıyla güçlü bir farkındalık oluşturdu. Etkinlik, aynı zamanda Çeşme’de çocukların söz hakkına sahip olduğu kapsayıcı yönetim anlayışının önemli bir göstergesi oldu.

Çalıştay, Çocuk Hakları Resim Atölyesi ile başladı. Atölyede, eşitlik, oyun hakkı, barınma, ifade özgürlüğü ve sağlık gibi temel haklarını anlatan resimler ve dövizler hazırlandı. Ardından kürsüye çıkan Eliz Aker, yaptığı açılış konuşmasında tüm çocukların “sevgiyle büyümek, güven içinde yaşamak, eğitim görmek, oyun oynamak ve mutlu bir geleceğe sahip olmak istediğini” vurguladı. Çocukların farklılıklarına rağmen haklarının eşit olduğunun altını çizerek, meclis salonunun kendilerine açılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

LÂL DENİZLİ DE KATILDI

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli konuşmasında çocuklara seslenerek haklarını bilmelerinin ve savunmalarının önemine dikkat çekti. Çocuklara, “Çocuk hakları denildiğinde akıllarına ne geldiğini” sormasıyla başlayan interaktif bölümde; oyun hakkı, yaşama hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı ve düşünce–ifade özgürlüğü gibi temel haklar çocukların ifadeleriyle tek tek değerlendirildi. Başkan Denizli konuşmasında, hiçbir çocuğun görünüşü, cinsiyeti ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini vurgulayarak, zorbalığa karşı her çocuğun destek isteme hakkı bulunduğunu; hiçbir yetişkinin ya da akranın bir çocuğa kötü muamele etme hakkının olmadığını ifade etti. Günümüz teknoloji çağında çocukların oyun hakkının korunmasının, özellikle iletişim ve etkileşimi güçlendiren oyunların desteklenmesinin önemine dikkat çeken Denizli, kız ya da erkek ayrımı olmaksızın her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olduğunu da belirtti. Çocuklarla birebir diyalog kuran Denizli, haklarını sahiplenebilmeleri için özgürce konuşmalarını teşvik etti.

ÇOCUKLAR HAKLARINI ANLATTI

Programın ilerleyen bölümünde çocuklar sırayla söz alarak temsil ettikleri hakları okudu.

Konuşmalarda yaşama, barınma, sağlık, oyun, dinlenme ve eşitlik hakkı ile düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar kendi cümleleriyle ifade edildi. Çocuklar, “kim olursa olsun her çocuğun eşit haklara sahip olduğu”, “kimsenin çocukları susturmaya hakkı olmadığı” ve “sevgi, güven ve destek içinde büyümenin en temel hak olduğu” mesajlarını paylaştı. “Her çocuk aynı ışıkta parlar” cümlesi, salonda alkışlarla karşılanan güçlü bir vurgu oldu. Kapanış konuşması Alperen Gökbulut tarafından yapılırken, etkinlik tüm çocukların katılımıyla hatıra ağacı boyama etkinliği ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

DENİZLİ: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA ÖZGÜR, DAHA GÜVENLİ BİR ÇEŞME İNŞA EDİYORUZ

Etkinliğin ardından Başkan Lâl Denizli sosyal medya paylaşımında “Bugün Çeşme’mizin minik ama bir o kadar güçlü sesleriyle bir aradaydık. Çocuk Hakları Günü’nde düzenlediğimiz 1. Çocuk Hakları Çalıştayı Çeşme Belediye Meclisi’nde, çocuklarımız haklarını kendi cümleleriyle anlattı, resimleriyle hayallerini paylaştı, salonu neşeleriyle doldurdu. Çocuklarımızın özgürce konuşabildiği, oyun oynayabildiği, güvende ve mutlu büyüdüğü bir Çeşme için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız güzel çocuklar” dedi.