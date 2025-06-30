Çeşme’de Filoğlu 8 Olden Fest yoğun ilgi gördü

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme, hafta sonunda klasik otomobil ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Filoğlu 8 Olden Fest’e ev sahipliği yaptı. 27-29 Haziran tarihleri arasında MarinAlaçatı’da düzenlenen etkinlik, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 250 klasik Amerikan ve Alman otomobili ile 100’ün üzerinde özel yapım motosiklet sergilendi. Ayrıca Yeşilçam ve Amerikan sinemasından tanınan nostaljik araçlar da ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen drift ve burnout gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi topladı. Dünyaca tanınan motor tasarımcısı Tarhan Telli, özel koleksiyonundaki motosikletleri sergilerken, drift pilotları Melika Movahed ve Ali Aysan performanslarıyla dikkat çekti.

FESTİVALDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Müzik programında ise Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik ve Mansur Ark gibi sanatçılar sahne aldı. Özellikle Çelik’in 90’lı ve 2000’li yıllardan seslendirdiği parçalar nostalji severlerden beğeni topladı. DJ performansları da festival coşkusunu artırdı.

Filoğlu Group tarafından, Berkem Bozdağ organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik; Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği'nin katkılarıyla düzenlendi. Festival, motor, müzik ve nostaljiyi bir araya getirerek katılımcılara hem geçmişten izler sunan hem de günümüz atmosferini yansıtan bir deneyim yaşattı.