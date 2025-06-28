Klasik otomobil tutkunları Alaçatı’da buluştu

Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği destekleri ile MarinAlaçatı’da düzenlene Filoğlu 8 OldenFest, otomobil ve müzik tutkunlarını buluşturdu.

250 klasik Amerikan ve Alman otomobili, 100’den fazla özel yapım custom motosiklet, drift gösterileri, burnout şovları ve sahne performanslarıyla tam anlamıyla bir açık hava şöleni yaşanan festivalin ilk günü, Hey! Douglas’ın sahnesiyle müzikseverleri coşturdu.



90’LAR RUHU

Sadece otomobil tutkunlarını değil, her yaştan ziyaretçiyi kendine çeken festivalde, bölgenin yerel işletmeleri ve markaları da yer aldı. Klasik araç sergileri kadar drift ve motor gösterileriyle de nefes kesen Olden Fest, hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor. Tamamen ücretsiz olan festivalde bu akşam DJ Hakan Küfündür’ün enerjik setiyle Yonca Evcimik, Mansur Ark ve Çelik gibi 90’lar popunun efsane isimleri sahne alacak. Kapanışta ise yarın sahnede Doğukan Manço, Deeperise ve Jabbar olacak.