Çeşme Belediyesi, Ildır’da 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00’da otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Otizm Farkındalık Yürüyüşü” düzenleyecek. Sevgi, anlayış ve kabulün önemine dikkat çekilecek yürüyüşte, otizme yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve kapsayıcı bir yaşam kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Farklılıkların zenginlik olduğu anlayışıyla düzenlenen etkinlikte mavi renk giyerek farkındalık mesajı verilecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Otizmli bireylerin hayatın her alanında eşit ve güçlü bir şekilde yer alabilmesi için farkındalık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Sevgi, anlayış ve kabul ile daha kapsayıcı bir kent yaşamını birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Tüm komşularımızı bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.