Çeşme’de yılbaşı coşkusu meydanlara taşınıyor

Çeşme Belediyesi, yılbaşı coşkusunu ilçe geneline yaymak amacıyla aralık ayı boyunca sürecek yılbaşı panayırı ve etkinlik programı hazırladı. Müzik, dans, çocuk ve yetişkin atölyeleri ile meydanlarda düzenlenecek yılbaşı gecesi etkinlikleriyle Çeşme, 2026’ya birlikte ve coşkuyla girmeye hazırlanıyor. Programın açılışı, 15 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek yılbaşı panayırı açılış etkinliği ile gerçekleştirilecek. Açılışta Çeşme Belediye Bandosu dinletisi ve Belediye Latin Dansları Topluluğu gösterisiyle panayır alanı yılbaşı atmosferine bürünecek.

Aralık ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında, her yaştan katılımcıya hitap eden yaratıcı atölye çalışmalarıda programda önemli bir yer tutuyor. 19 Aralık Cuma günü Keriman Dağıstanlı Özüdoğru eşliğinde yetişkinlere yönelik yıldız yapımı atölyesi düzenlenecek. Hafta sonlarında ise çocuklara özel olarak planlanan atölyelerde, 4–7 yaş arası çocuklar “Hamurabi ile Çam Ağacı Yapımı” etkinlikleriyle yılbaşı heyecanını yaşayacak. Aynı günlerde yetişkinler için mumluk, kapı süsü, supla ve yılbaşı çorabı yapımı gibi atölyelerle, yeni yıl hazırlıkları el emeğiyle ve birlikte gerçekleştirilecek. Etkinlik alanlarında belirli gün ve saatlerde düzenlenecek bando performanslarıise panayır coşkusunu Çeşme sokaklarına taşıyacak. 27 Aralık Cumartesi günü Dalyan’dan başlayacak bando yürüyüşüyle müzik mahallelere yayılacak.

YILBAŞI GECESİ MEYDANLARDA MÜZİK VE EĞLENCE

Çeşme Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesinde ilçe merkezindeki iki ana meydanda eş zamanlı müzik etkinlikleri düzenleyerek yeni yıl coşkusunu meydanlara taşıyacak. Çeşme Meydanı’nda, DJ Göktuna performansıyla müzik yayını 21.00 – 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alaçatı Meydanı’nda ise DJ Burak Cilt, yine 21.00 – 01.00 saatleri arasında sahne alarak yılbaşı gecesine ritim katacak. Program, 31 Aralık Çarşamba günü gün içinde düzenlenecek bando performansı ve gece meydanlardaki DJ etkinlikleriyle tamamlanacak. Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanan bu kapsamlı yılbaşı programıyla; dayanışma, paylaşım ve birlikte kutlama kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Çeşme Belediyesi, tüm Çeşmelileri ve misafirleri, aralık ayı boyunca sürecek yılbaşı panayırı, atölyeler ve yılbaşı gecesi meydan etkinliklerine katılarak bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyor.