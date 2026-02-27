Çeşme, ITB Berlin 2026’da dünyaya tanıtılacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de 3–5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Berlin, Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği iş birliğiyle ITB Berlin Fuarı’nda Çeşme standıyla yer alacak. Berlin Expo Center’da düzenlenecek fuarda, Çeşme’nin doğal ve kültürel mirası, gastronomi değerleri, spor ve sağlık turizmi olanakları ile sürdürülebilir turizm yaklaşımı uluslararası ziyaretçilere ve sektör profesyonellerine tanıtılacak. Fuarda kurulacak Çeşme standında; destinasyon tanıtımının yanı sıra yeni iş birlikleri kurulması, tur operatörleri ve yatırımcılarla birebir temasların güçlendirilmesi hedefleniyor.

“ÇEŞME’NİN POTANSİYELİNİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ANLATACAĞIZ”

ITB Berlin süresince Çeşme standı, uluslararası turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve paydaşlar için önemli bir buluşma noktası olacak. Çeşme’nin dört mevsim turizm hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların anlatılacağı stantta, ilçenin vizyon projeleri ve gelecek dönem planları da paylaşılacak. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ITB Berlin Fuarı’na katılıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çeşme’nin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Çeşme’yi yılın her döneminde tercih edilen, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizm destinasyonu hâline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ITB Berlin gibi dünya çapında önemli bir platformda yer almak, Çeşme’nin potansiyelini uluslararası ölçekte anlatmak ve yeni iş birlikleri kurmak açısından çok kıymetli. Tüm paydaşlarımızla birlikte Çeşme’nin değerlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.