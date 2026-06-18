Çeşme'nin çehresi yenileniyor

Çeşme Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, çocuk oyun alanları ve spor tesislerini yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 16 Eylül Kurtuluş Parkı, Dalyan Sağlık Ocağı yanı ve Çiftlik Çevre Yolu'nda bulunan halı sahalarda sentetik çim yenilemeleri yapılıyor. İlçe genelindeki çocuk parkları ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları kapsamında, 16 Eylül Kurtuluş Parkı ile Dalyan Mahallesi Havacılar Sitesi parkı yenilenen yüzleriyle daha kullanışlı hale getiriliyor.

Çeşme Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, çocuk oyun alanları ve spor tesislerinde yürüttüğü yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 16 Eylül Kurtuluş Parkı, Dalyan Sağlık Ocağı yanı ve Çiftlik Çevre Yolu'nda bulunan halı sahalarda sentetik çim yenilemeleri yapılıyor. İlçe genelindeki çocuk parkları ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları kapsamında, 16 Eylül Kurtuluş Parkı ile Dalyan Mahallesi Havacılar Sitesi parkı yenilenen yüzleriyle daha kullanışlı hale getiriliyor.

SPOR ALANLARI DA YENİLENİYOR

Dalyan Mahallesi Atatürk Parkı'nda peyzaj düzenlemeleri, açık alan uygulamaları, sağlıklı yaşam setleri ve pati park alanları oluşturulurken, Scott Stanley Forde Parkı'na pickleball kortu, 16 Eylül Kurtuluş Parkı'na ise padel kort kazandırılıyor. Kamuya açık spor alanlarında da yenileme çalışmaları sürüyor. Çiftlik Çevre Yolu Halı Saha'da tel örgü sistemi, Dalyan Sağlık Ocağı yanı halı sahada tel örgü ve konstrüksiyon sistemi yenilenirken, Özgekent Sitesi, Şehitlik Parkı ve Scott Stanley Forde Parkı'ndaki basketbol sahalarında bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçeye yeni bir anı alanı olarak kazandırılacak Mavi Kelebek Anı Parkı'nın yapımı da devam ediyor. Ilıca Mahallesi 5123 Sokak'ta hayata geçirilen yeni spor alanında pickleball ve padel kortlarının yanı sıra toprak tenis kortu ve sosyal kullanım alanı olarak hizmet verecek bir kafe de yer alacak. Çocukların güvenli ve nitelikli alanlarda oyun oynayabilmesi amacıyla birçok parkta oyun grupları ve zeminler yenileniyor. Havacılar Sitesi, Başkent Sitesi, Oteller Arası Park, Scott Stanley Forde Parkı ve Bahçelievler Sitesi'nde kauçuk zeminler, spor aletleri ve oyun grupları yenilenirken, ilçe genelindeki 28 parkta yaklaşık 6 bin metrekare kauçuk zemin değişimi gerçekleştiriliyor.

BAŞKAN DENİZLİ: DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEŞME İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parklarımızı ve spor alanlarımızı yalnızca yenilemiyor, onları her yaştan komşumuzun güvenle kullanabileceği, sosyalleşebileceği ve sağlıklı yaşamı destekleyen alanlara dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli oyun alanlarına, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin ise farklı spor branşlarına erişebilmesini önemsiyoruz. Daha yeşil, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir Çeşme için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.