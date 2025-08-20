Çeşme ortak akıl ile şekilleniyor

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Boyalık ve Altınyunus mahallelerinden yurttaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit, Park ve Bahçeler Müdürü Kürşat Yıldırım, Zabıta Müdürü Hüseyin Pamuk ve Özel Kalem Müdürü Gürkan Temurlenk de katılım sağladı. Başkan Denizli ve belediye yöneticileri, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Toplantılarda özellikle sitelerin kentsel dönüşümü, plajların temizliği ve inşaat faaliyetlerinin yarattığı çevresel kirlilik konuları ön plana çıktı. Vatandaşlar, mahallelerindeki sorunları ve beklentilerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

“ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA YOL HARİTAMIZI ÇİZİYORUZ”

Katılımcıların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Denizli, “Mahalle toplantılarımızı daha çok komşularımızı dinlediğimiz bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar ihtiyaçları yerinde dinleyerek çalışmalarımıza dair yol haritamızı belirlememize ve kent yaşamını ortak akılla iyileştirmemize yardımcı oluyor” dedi. Katılımcıların taleplerini not alarak belediye ekipleriyle birlikte çözüm süreçlerini yürüteceklerini ifade eden Başkan Denizli, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla mahalle toplantılarının ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.